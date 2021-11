W drugim odcinku na żywo Anna Hnatowicz wykonała utwór "You Gotta Be" Des'ree (sprawdź!). "To był solidny wykon. Słuchałam i byłam zrelaksowana. Nie mam zastrzeżeń" - przyznała Grzeszczak. Podobnego zdania byli też Baron i Tomson.

Głosami widzów do półfinału awansował Bartosz Madej. Marek Piekarczyk postawił natomiast na Karolinę Robinson. "Wiem, że dostanę po gębie, wiem, że będą wieszali na mnie psy" - stwierdził.

Wielu widzów było niezadowolonych z faktu, że programem pożegnała się z Anna Hnatowicz, mimo iż miała wypaść lepiej niż jej konkurentka - Karolina Robinson.

Marek Piekarczyk w rozmowie z Interią bronił swojego zdania. - Bardzo wierzę w to, że ona jest oryginalna, niepowtarzalna na scenie polskiej. Jest bardzo dużo wokalistek, które dobrze śpiewają. Ale jest mało osobowości - stwierdził wokalista.

Anna Hnatowicz zabiera głos po "The Voice of Poland"

Najwięcej pretensji do Piekarczyka mogłaby mieć wspomniana Hnatowicz, ta jednak nie żywi żadnych negatywnych uczuć do swojego trenera. W długim poście na Instagramie podziękowała za otrzymaną szansę.

"Długo zastanawiałam się co napisać... Jak zmierzyć się z tym wszystkim co mnie spotkało w 'The Voice of Poland'... I wiecie co? Czuję ogromną wdzięczność" - rozpoczęła wpis.

Hnatowicz podziękowała nie tylko Piekarczykowi, ale również reszcie trenerów za cenne rady.

"Uświadamiali mi, że nie jestem tam przez przypadek, że tyle lat dyscypliny, ciężkiej pracy, koncertowania i inwestowania w siebie, zaowocowało Anką - jaka zawsze chciałam być" - napisała.



Wokalistka skomentowała również to, co stało się w ostatnim odcinku.

"Dałam z siebie tyle, ile mogłam, wycisnęłam się jak cytrynka, żeby zaśpiewać dla Was moi mili piosenkę, która od początku była trudnym wyborem... Cieszę się na Wasze wszystkie pełne wiary i ciepła słowa!" kontynuowała.

Na koniec Hnatowicz zwróciła się również do przedstawicieli z branży muzycznej.

"Mam nadzieje, że znajdzie się wytwórnia, która we mnie uwierzy i wyda nam nasze piosenki! Żebyście mogli jak najszybciej je usłyszeć! To moje kolejne marzenia, a jak widać może się ziścić! Dlatego proszę Was bądźcie ze mną!" - czytamy.



