Agata Wyszyńska w "The Voice of Poland": Powrót do TVP po latach

Wspierała wokalnie Michała Wiśniewskiego, była gwiazdą "Szansy na sukces" oraz "Bitwy na głosy". W październiku widzowie mogli ją ponownie zobaczyć w TVP. Tym razem Agata Wyszyńska swoich sił spróbowała w "The Voice of Poland".

Agata Wyszyńska w "Bitwie na Głosy" z Piotrem Kupichą /Jan Bielecki /East News

Agata Wyszyńska w ostatnim odcinku "The Voice of Poland" wykonała utwór "Nie żałuję" (posłuchaj!) Edyty Geppert i odwróciła trzy fotele (z walki o uczestniczkę wycofała się Urszula Dudziak).

Wideo Agata Wyszyńska - "Nie żałuję" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

"Zaczarowałaś mnie, od początku do końca. Czekałam na błąd, ale rozczarowałam się, bo nie mam żadnej krytyki" - mówiła Edyta Górniak. Pochwały jednak nie wystarczyły. Wyszyńska wybrała Tomsona i Barona.

Agatę Wyszyńską widzowie mogą kojarzyć z innych programów Telewizji Polskiej.

Wokalistka z Libiąża dała się poznać w pierwszej edycji "Bitwy na głosy", gdzie występowała w zwycięskiej drużynie Piotra Kupichy. Wygrała też odcinek "Szansy na sukces" z piosenkami Marka Jackowskiego (zaśpiewała "Krakowski spleen").

Zdjęcie Michał Wiśniewski i Piotr Kupicha w "Bitwie na Głosy". Za ich plecami Agata Wyszyńska / Tricolors / East News

Wiosną 2012 roku pojawiła się na castingu do "X Factor", na którym wykonała klasyk - "Make You Feel My Love" Boba Dylana. Jurorzy wówczas przerwali jej pierwsze podejście do tego numeru i chcąc ją uspokoić, od razu obdarowali zdenerwowaną uczestniczkę trzema werdyktami na "tak".

Drugie wykonanie Agaty było już dużo lepsze, co skończyło się owacją na stojąco od Tatiany Okupnik i Kuby Wojewódzkiego. Mimo zachwytów jury Agata ostatecznie nie dostała się do kolejnego etapu.

Poza występami w telewizyjnych programach śpiewała w grupach Antidotum (autorskie numery z pogranicza pop rocka, r'n'b, soulu oraz funky), Takton Band (covery polskich i światowych przebojów), a wraz z bratem założyła formację DwaA (ich piosenka "Mały wielki świat" ma ponad trzy miliony wyświetleń).

Wyszyńska wspomagała również wokalnie Michała Wiśniewskiego. Jej głos można było usłyszeć na płycie "La Revolucion" (m.in. w singlu "Piosenka jak pocałunek").

"W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, chciałem wyjaśnić, że na płycie będziecie mogli usłyszeć cudowny głos Agaty Wyszyńskiej. Kłaniam się Agatko i dziękuję" - pisał w tamtym czasie lider Ich Troje.