ZDJĘCIA |

Zobacz najnowsze zdjęcia Witolda Paszta, które mocno zaniepokoiły internautów. Wokalista grupy Vox pojawił się w finale programu "The Voice Senior 2", w którym był jednym z trenerów.

1 / 5

Witold Paszt w listopadzie 2020 r. poinformował, że ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. "Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów, czasem kilka kroków to wyzwanie. Cieszę się, że udało mi się pokonać to cholerstwo, ale wiem, że przede mną teraz dłuższa chwila na powrót do formy" - zdradził wówczas 67-letni wokalista grupy VOX, który jesienią zadebiutował w roli trenera w drugiej edycji "The Voice Senior".