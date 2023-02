Zbigniew Zaranek od początku edycji "The Voice Senior" typowany był jako faworyt programu. Również w finałowym odcinku, nagranym jeszcze w 2022 roku wokalista zaprezentował się ze znakomitej strony.

Uczestnik poruszył widzów wykonaniami utworów Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" oraz "Nie widzę ciebie w swych marzeniach" Skaldów. W finale obyło się bez niespodzianki. Podczas finałowego odcinka programu, emitowanego już na żywo, Zaranek został ogłoszony zwycięzcą show

Zbigniew Zaranek zabrał głos po finale. Co powiedział o Rodowicz?

W czasie programu Zaranek zdołał jedynie tylko krótko podziękować, a gdy chciał powiedzieć jeszcze kilka słów, nie pozwolono mu, gdyż "The Voice Senior" schodził już z anteny. Cała sytuacja mocno oburzyła widzów, o czym możecie poczytać TUTAJ .

Wokalista zabrał jednak głos w rozmowie z mediami już po zakończeniu show. Zaranek przyznał, że spełnił swoje marzenie i zwycięstwo będzie dla niego znakomitym prezentem urodzinowym, które obchodzi 28 lutego.

"Spełniłem swoje marzenie - zaśpiewać utwór Niemena. Jako dziecko słuchałem tego, także to jest wielkie szczęście. Wszystkie numery, które zostały dla mnie przeznaczone, wymagały pracy i jeszcze raz pracy i jakiegoś spięcia. (...) Cieszę się, że wziąłem udział w tym programie. Bardzo profesjonalny program i jest profesjonalnie montowany. Podziwiam producenta, który to wszystko ogarnia. Bardzo komercyjny program, bardzo wysoka półka. Myślę, że jeden z najlepszych w Polsce" - wyznał w rozmowie z TVP.



Finalista "The Voice Senior" zgarnął nie tylko statuetkę, ale również 50 tys. złotych. W wywiadzie dla Jastrząb Post przyznał, na co pójdzie wspomniana suma.

"Na pewno mam domowe wydatki. Chcę też zrobić coś z samochodem. Ale generalnie chciałbym to przeznaczyć na działania związane ze sztuką i muzyką. Chciałbym zrobić jakąś piosenkę, może dwie. Robimy w tej chwili utwór pt. ‘Przeżyjmy to jeszcze raz’, z moją muzyką i tekstem Zbyszka Grabowskiego. To fajny numer, ze świetnym utworem. Może za jakiś czas ujrzy światło dzienne i może się uda. Czyli mówiąc w skrócie: na rozwój, dalszy ciąg kariery i na życie" - powiedział.

Zaranek został też zapytany przez dziennikarkę o to, co sądzi o Maryli Rodowicz

"Jest wspaniałą trenerką. Wspaniałym człowiekiem. Przecudowną, wrażliwą kobietą. Co najważniejsze - znalazła do mnie klucz. Jak dotrzeć do mnie, bym przyjął jej rady związane z muzyką, piosenkami, które zaproponowała - dodał.