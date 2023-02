Adam Anusiewicz w 2022 roku trafił do "The Voice Senior", gdzie przed trenerami wykonał przebój "Living Next Door To Alice". Muzyk odwrócił cztery fotele, a zachwycony był nim Piotr Cugowski.



Trener za wszelką cenę chciał pracować z uczestnikiem oraz wystąpił z nim wspólnie na scenie wykonując "Tears In Heaven" Erika Claptona. I to ostatecznie jego wybrał Anusiewicz.



Adam Anusiewicz zmarł przed emisją "The Voice Senior"

Podczas odcinka 61-letni muzyk zdradził, że walczy z rakiem trzustki.



"W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie 'bierz życie za rogi, alleluja i do przodu'" - wyznał w sierpniu 2022 roku podczas nagrań czwartej edycji "The Voice Senior".

Adam Anusiewicz zmarł krótko po nagraniach nokautu, w październiku 2022 roku. Nie zdążył wystąpić w kolejnym etapie, do którego awansował.



Pożegnanie Adama Anusiewicza w "The Voice Senior"

"Mimo, że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać jego muzyczną drogę w talent show. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakiej przyszło mu doświadczyć" - przekazała stacja w komunikacie.



Anusiewicz został pożegnany w półfinale "The Voice Senior" przez Piotra Cugowskiego.



"Kochani, niestety nie ma z nami Adama. I niestety już nie zaśpiewa dla nas. Jestem pewien, że patrzy na nas z góry. Z tego miejsca chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje najbliższej rodzinie, a utwór, który miał zaśpiewać Adam, zaśpiewam ja dla niego. To dla ciebie Adam" - powiedział wzruszony trener "The Voice Senior" , po czym wykonał utwór zespołu Deep Purple "When A Blind Man Cries".



Małgorzata Tomaszewska o Adamie Anusiewiczu. "Popłakaliśmy się"

W rozmowie z Jastrząb Post Anusiewicza wspomniała Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka przyznała, że ich ostatnia rozmowa była pełna wzruszeń.



"Z Adamem naprawdę się zżyłam. Jak wiesz, wywiady trwają bardzo krótko, mamy na nie ograniczony czas, ale z Adamem rozmawiałam 1,5 godziny. Tego wywiadu nie byłam w stanie skończyć, bo nie chciałam go skończyć. Słuchałam z zaciekawieniem jego historii, bo potrafił o nim barwnie opowiadać" - wspominała.



"Podczas ostatniego wywiadu, kiedy z nim rozmawiałam, wiele mówił o swoim życiu i to było takie podsumowanie. Nie zdziwiło mnie to, bo seniorzy często tak robią w programie, zdając sobie sprawy, że być może nie będą mieli okazji wrócić do telewizji, natomiast on podsumowywał je w sposób wzruszający. Myśmy się popłakali podczas tego wywiadu dwukrotnie. Ja i Adam. To było dla mnie szczególne. On już wtedy wiedział, że jest chory, ale nie chciał się do tego przyznać sam przed sobą, bo wydaje mi się, że nie chciał odchodzić i nie chciał grać współczuciem" - zdradziła Tomaszewska.