W finale "The Voice Senior" zaśpiewa ośmioro finalistów - po dwoje z drużyny każdego trenera. Po pierwszej części bRodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski, wybiorą po jednej osobie ze składu, która ponownie zaśpiewa na scenie. I to właśnie na finałową czwórkę widzowie show będą mogli głosować za pomocą SMS-ów.

Zwycięzcę programu poznamy podczas specjalnego odcinka na żywo w sobotni wieczór. Wygraną w show jest 50 tys. złotych

Kto zaśpiewa w finale "The Voice Senior"?

Wśród uczestników, którzy dotarli do finału znaleźli się: Hanna Tabiszewska i Marzena Buczek (drużyna Tomasza Szczepanika), Andrzej Raniszewski oraz Wioletta Malenda (podopieczni Alicji Węgorzewskiej), Marian Tarnowski i James Brierley (skład Piotra Cugowskiego) oraz Janusz Łuczak i Zbigniew Zaranek (uczestnicy od Maryli Rodowicz).



Zbigniew Zaranek faworytem do wygranej. Zaskoczył zmianą wyglądu przed finałem

Spośród wszystkich uczestników, największe szanse na zwycięstwo według widzów ma Zbigniew Zaranek. Wokalista znakomicie radził sobie na każdym etapie programu i wydaje się, że to on może sięgnąć po ostateczną wygraną.

"Musi wygrać finał. Jest niesamowity i wspaniały człowiek. Oby nie było przekrętu i taką mam nadzieję. Tylko on zasługuję na Finał i wszyscy o tym wiedzą", "Poziom wokalny tego Pana jest ogromnie wysoki, kandydat na wygraną". "Wspaniale, świetnie, zawodowo. Idzie Pan po wygraną" - pisali fani na Youtube pod jego ostatnim występem z półfinału.

W zapowiedzi finałowego występu możemy natomiast zobaczyć, że zmienił fryzurę i ściął długie włosy, z którymi do tej pory kojarzył się widzom TVP. Poniżej możecie zobaczyć uczestnika na zdjęciach z odcinka finałowego, który nagrano jeszcze w minionym roku.



Zdjęcie Zbigniew Zaranek w finale "The Voice Senior" / Natasza Młudzik/TVP / materiały prasowe

Kim jest Zbigniew Zaranek?

Zbigniew Zaranek swoją przygodę z muzyką zaczynał od gry na akordeonie, graniu z wujkami oraz śpiewie w chórze kościelnym. Następnie zawędrował w całkowicie inne rejony. W 1982 roku założył metalowy zespół Kreon

W latach 80. Kreon był jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji nurtu heavy metal / thrash i laureatem wielu plebiscytów. W 1985 r. zespół (znany także pod nazwą Test Fobii Kreon) został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Grupa przestała działać w kolejnej dekadzie, wiele lat reaktywowana została dopiero wiele lat później, a na jej czele ponownie stanął Zaranek.

To jednak nie wszystko. W latach 1982 - 1983 występował u boku Krzysztofa Cugowskiego. Można było go również oglądać w dawnych odcinkach "Szansy na sukces" (wyróżniono go m.in. w 1997 roku podczas odcinka z Ewą Bem). Obecnie Zaranek mieszka w miejscowości Wągrowiec.