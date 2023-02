Janusz Łuczak w finale "The Voice Senior" walczył o awans do drugiego etapu odcinka razem ze Zbigniewem Zarankiem. Uczestnik w programie wykonał utwór Breakoutu "Modlitwa" i zadedykował go swojej żonie, z którą jest od wielu lat.

Pełen emocji występ docenili trenerzy. "Janusz, Zbigniew, wielkie gratulacje. Naprawdę wspaniałe występy. Poza wszelką wątpliwością" - mówił Piotr Cugowski.

"To były bardzo przejmujące występy. Jeszcze nie mogę ochłonąć i mam ogromną prośbę, aby mnie zwolnić z tego wyboru" - dodała Alicja Węgorzewska.

"Ilekroć Janusz wychodził na scenę, przyjeżdżał na próbę, to zachwycał mnie za każdym razem. Ten głos - fantastyczny, mocny, zachrypnięty - a przy okazji bardzo emocjonalny. A potem wychodzi Zbyszek i kładzie wszystkich na łopatki. Janusza tym razem nie położył, bo Janusz jest świetny i będzie świetny" - stwierdziła Rodowicz.



"Łzy spływały mi po policzkach". Widzowie poruszeni wykonaniem w "The Voice Senior"

Również widzowie byli zachwyceni występem Łuczaka:

"Naprawdę wspaniale, emocjonalne wykonanie ikonicznego utworu. Panie Januszu było cudownie, od serca, z samej głębi. Maleńkie uchybienia nic nie znaczą. Jest Pan doskonały, zdrowia i siły życzę oraz rozwinięcia kariery. Zasługuje Pan na to, gratulacje".

"Cóż mogę napisać? Najpiękniejsza modlitwa jaką słyszałam, łzy spływały mi po policzkach.. Dziękuję"

"Kocham ten utwór, a Pana wykonanie było bezbłędne", "Pięknie zaśpiewane, miałam ciary...proszę nadal śpiewać".