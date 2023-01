Z "Sanatorium miłości" do "The Voice Senior". Kim jest Piotr Hubert Langfort?

W czwartej edycji "The Voice Senior" widzowie będą mogli zobaczyć ponad 40 uczestników w wieku powyżej 60 lat. Ich występy oceniać będą Maryla Rodowicz , Piotr Cugowski oraz debiutujący w roli trenerów Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik, lider grupy Pectus .

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, uczestnicy swoimi występami będą chcieli zyskać sympatię publiczności, widzów oraz trenerów i przejść do drugiego, nowego etapu programu - Nokautu. Zmierzy się w nim sześcioro uczestników z drużyny każdego trenera. Po jego zakończeniu widzowie poznają czworo półfinalistów z teamów Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Tomasza Szczepanika i Piotra Cugowskiego.

Alicja Majewska ujawnia, dlaczego nie ma jej w "The Voice Senior"

Piotr Hubert Langfort z "Sanatorium miłości" do "The Voice Senior". Co zaśpiewa?

W sobotnim odcinku pojawi się Piotr Hubert Langfort, którego widzowie TVP mogli zobaczyć w czwartej edycji "Sanatorium miłości". Skromnością i szczerością Piotr zaskarbił sobie sympatię nie tylko widzów, ale także pozostałych kuracjuszy, którzy okrzyknęli go Królem Turnusu. Podczas pobytu w sanatorium Piotr Hubert pokazał już próbkę swoich wokalnych umiejętności. W "The Voice Senior" zaśpiewa przebój Elvisa Presleya "Love Me Tender".

"Biorąc udział w tym programie, chciałbym się sprawdzić, ile jestem wart jako śpiewak. Jeśli ktoś mi powie: jest OK, to będę się cieszyć" - mówił tuż przed wejściem na scenę muzycznego talent show Piotr Hubert Langfort.

"Muzyka towarzyszyła mi od urodzenia. W podstawówce czy na koloniach miałem ksywę 'Śpiewak'. Mimo, że śpiewałem, nie poszedłem do szkoły muzycznej. Chciałem kontynuować rodzinne tradycje hutnicze. W 1988 roku wstąpiłem do zespołu pieśni i tańca, żeby mieć troszeczkę odskoczni. Przeszedłem casting i zostałem przyjęty jako solista. Uwielbiałem śpiewać w chórze, a zwłaszcza klasykę" - wspomina 64-latek z Siemianowic Śląskich.



W programie "Sanatorium miłości" Piotr Hubert Langfort miał okazję zaśpiewać z Alicją Węgorzewską, nową trenerką "The Voice Senior". Czy śpiewaczka operowa rozpozna głos Piotra i odwróci swój fotel? Tego dowiemy się w najbliższą sobotę o godzinie 20:00.

"The Voice Senior 4": Jakie zmiany czekają widzów?

W półfinale każdy trener wybierze dwoje uczestników ze swojej drużyny, którzy dostaną szansę zaśpiewania w wielkim finale "The Voice Senior". O tym, kto zwycięży i otrzyma tytuł Najlepszego Głosu 4. edycji "The Voice Senior" oraz 50 tysięcy złotych zdecydują widzowie w głosowaniu SMS.

Historie uczestników najnowszej odsłony programu przybliżą widzom prowadzący: debiutująca w "The Voice Senior" Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski.

Poprzednie edycje muzycznego talent show z udziałem seniorów wygrali: Siostry Szydłowskie, Barbara Parzeczewska oraz Krzysztof Prusik , spełniając tym samym marzenia o dzieleniu się swoim muzycznym talentem z publicznością.