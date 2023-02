Piotr Hubert Langfort znany jest widzom TVP dzięki czwartej edycji "Sanatorium miłości". Skromnością i szczerością Piotr zaskarbił sobie sympatię nie tylko widzów, ale także pozostałych kuracjuszy, którzy okrzyknęli go Królem Turnusu. Podczas pobytu w sanatorium Piotr Hubert pokazał już próbkę swoich wokalnych umiejętności.



W "The Voice Senior" Langfort zaśpiewał przebój Elvisa Presleya "Love Me Tender" i odwrócił dwa fotele. Przypomniał tez, że miał okazję śpiewać w "Sanatorium miłości" z Alicją Węgorzewską, co ta również pamiętała.



I to właśnie ostatecznie ją wybrał na swoją trenerkę. Węgorzewska wyszła do uczestnika na scenę i pytała się, czy wszystko jest u niego obecnie w porządku. Chwilę później zdradziła Rodowicz, która również walczyła o uczestnika, że Langfort przeszedł poważny udar i wraca obecnie do pełnej sprawności. "To jest zupełnie inny człowiek. Wrócił do życia" - mówiła Węgorzewska.



Piotr Hubert Langfort w "The Voice Senior"

Podczas nokautu Piotr Hubert Langfort wykonał utwór "Smile", śpiewany m.in. przez Nat King Cole'a i Jimmy'ego Durante.

"To nie jest wesoła piosenka, ale ona ma piękne przesłanie. Nawet jak cię serce boli, uśmiechnij się. Ja bym chciała Piotr usłyszeć to w twoim głosie. (...) To jest piosenka o tobie. Spróbuj to swoje doświadczenie włożyć w głos, bo w nim jest wielka siła. Wiem, że uśpiona, ale tygrysy tak mają" - mówiła na próbie do uczestnika Węgorzewska.

"Każdy w swoim życiu miał jakieś problemy. Sądzę, że trzeba walczyć. W momencie, gdy człowiek się podda problemom, to przegrywa, prawda?" - opowiadał Langfort, który po przebyty udarze przez pewien czas miał problem m.in. z mówieniem.

Podczas występu wokalisty, wzruszony był też Tomasz Szczepanik oraz widzowie programu.

"Trochę stresu się wkradło, ale bardzo ładnie", "Piosenka przepiękna w przepięknym wykonaniu", "Ślicznie, "Trzymam kciuki" - komentowano jego występ na Youtube.