Zbigniew Zaranek swoją przygodę z muzyką zaczynał od gry na akordeonie, graniu z wujkami oraz śpiewie w chórze kościelnym. Następnie zawędrował w całkowicie inne rejony. W 1982 roku założył metalowy zespół Kreon

W latach 80. Kreon był jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji nurtu heavy metal / thrash i laureatem wielu plebiscytów. W 1985 r. zespół (znany także pod nazwą Test Fobii Kreon) został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Grupa przestała działać w kolejnej dekadzie, reaktywowana została dopiero wiele lat później, a na jej czele ponownie stanął Zaranek.



Reklama

W ostatniej dekadzie XX wieku Zaranek wyjechał z Polski. Do Niemiec - jak przyznał - przyjechał "za chlebem". "Robiłem różne rzeczy, szpachlowanie, malowanie... Brata miałem we Frankfurcie i zawsze, jak do niego przyjeżdżałem, to jakąś pracę miałem. Ale przy okazji grałem też na akordeonie i miałem taką przygodę, że raz w ciągu dwóch godzin zarobiłem 160 marek" - wspominał w TVP.

Epizod Zbigniewa Zaranka w TVP dzięki "Szansie na sukces"

W latach 1982 - 1983 Zaranek występował u boku Krzysztofa Cugowskiego. W 1997 roku Zbigniew Zaranek pojawił się w "Szansie na sukces" i został wyróżniony podczas odcinka, którego gościem była Ewa Bem.

Przyszły zwycięzca "The Voice Senior" wystąpił również w koncercie laureatów "Szansy na sukces" w Sali Kongresowej, gdzie mógł zaśpiewać utwór "Pomidory" razem z Ewą Bem. "Jest pan wolnym zawodem, tak mam zanotowane... To dobrze, przekażemy wiadomość organom ścigania" - żartował Wojciech Mann.

"Zbyszek jest blisko Ala Jarreau. Świetnie śpiewa" - podsumował jego występ w tamtym czasie Zbigniew Wodecki. Zaranek w TVP pojawił się również m.in. w 2011 roku, kiedy to ponownie zaśpiewał w "Szansie na sukces", tym razem w odcinku poświęconym Urszuli, a także w 2012 roku, kiedy to razem z zespołem Kreon promował album w programie "Kawa czy herbata".

Wideo "Pomidory" śpiewa Zbigniew Zaranek

Obecnie Zaranek mieszka w miejscowości Wągrowiec. W 2000 roku wpadł na pomysł organizowania tam festiwalu z tekstami Agnieszki Osieckiej.

Zbigniew Zaranek w "The Voice Senior"

63-letni Zbigniew Zaranek w "The Voice Senior" podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór "I'll Never Fall In Love Again" Dionne Warwick (zobacz!) i odwrócił wszystkie fotele.

Piotr Cugowski jeszcze w trakcie występu przyznał, że miał ciarki na ciele. Uczestnik otrzymał na koniec owacje na stojąco, a wstała dla niego nawet Maryla Rodowicz, która do tej pory tego nie robiła. "Nie mamy wątpliwości, że trafiliśmy na kogoś wyjątkowego" - mówił trener.



Wideo Kreon - Live in TVP 1 [17-05-2012]

"Zasięg głosowy jest naturalny, w ogóle nie ma żadnych granicy, to są takie głosy, które zdarzają się raz na sto" - komplementował wokalistę Cugowski. Na nic zdały się pochwały trenerów, uczestnik bowiem postawił na współpracę z Marylą Rodowicz. "Królowa jest jedna" - podsumował.

Od pierwszego występu Zaranek urósł do rangi faworyta do wygranej w show. Kolejne odcinki jedynie umacniały widzów w tym przekonaniu. Uczestnik zachwycił m.in. wykonaniem piosenki "Niech żyje bal" w nokaucie.

"Twój głos jest kompletnie poza skalą i tą skalę masz niebywałą. W ogóle nie wiem, jakim cudem do tej pory nie było o tobie słychać. Nie wiem, musiałeś dołożyć wszelkich starań" - komplementował Cugowski Zaranka w półfinale, gdy ten zaśpiewał przebój Michaela Boltona "When a Man Loves a Woman".