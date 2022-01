Chociaż Witold Paszt jest doskonale znany wielu Polakom, to niektórzy, zwłaszcza młodsi, fani programu "The Voice Senior" mogą nie wiedzieć o nim zbyt wiele i zastanawiać się, kim jest juror i trener wokalny popularnego programu muzycznego.

Ile lat i wzrostu ma muzyk, który zyskał dużą sławę jako członek zespołu " Vox ", jakie są jego wykształcenie i życiorys, z jakich piosenek jest znany? Czy Witold Paszt ma żonę i dzieci? Czy juror oraz trener wokalny "The Voice Senior" choruje? Z jaką tragedią życiową musiał się mierzyć?

Oto wszystko, co koniecznie trzeba wiedzieć na temat Witolda Paszta!

Witold Paszt: Ile ma lat? Wiek, wzrost, znak zodiaku trenera "The Voice Senior"

Witold Paszt urodził się 1 września 1953 roku, co oznacza, że ma obecnie 68 lat, a jego znak zodiaku to Panna.

Co prawda, nie wiadomo, ile wzrostu ma Witold Paszt, jednak na stronie zamoscpedia.pl można znaleźć informację, że średni wzrost wszystkich członków grupy " Vox " to 182 cm.



Witold Paszt: Wykształcenie i kariera. Nie tylko trener "The Voice of Poland"

Jakie wykształcenie ma Witold Paszt? Okazuje się, że artysta jest muzykiem zarówno w praktyce, jak i "na papierze".



Witold Paszt jest absolwentem szkoły muzycznej w Zamościu. Zdobywał również wiedzę na Wydziale Wychowania Muzycznego UMCS w Lublinie.



Kariera Witolda Paszta w show-biznesie zaczęła się w drugiej połowie lat 70. To właśnie wtedy juror "The Voice Senior" (od 2021 roku) założył zespół Victoria Singers, a następnie Vox, który zdobył ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Grupa wydała kilka albumów i koncertowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, Holandii czy na Kubie.





W 2001 roku ukazała się jego płyta "Jak słońce". Witold Paszt, oprócz tego, że jest cenionym muzykiem, ma również za sobą kilka niewielkich ról w filmach i serialach, m.in. w "Klinice samotnych serc", "Weselu w kurnej chacie" czy "Planecie singli 2".



Witold Paszt nieźle radzi sobie również na parkiecie. W 2005 roku zajął w "Tańcu z gwiazdami" drugie miejsce, występując w duecie z Anną Głogowską.



Witold Paszt i "VOX": Popularne piosenki

- Bananowy song



- Zabiorę Cię Magdaleno

- Masz w oczach dwa nieba



- Nie martw się



- Ale feeling



- Lucy



- Słyszę w Tobie cichą blue nutę



- Rycz mała rycz

- Szczęśliwej drogi już czas



Witold Paszt: Choroba

Witold Paszt niedawno zmagał się z poważną chorobą.



Gwiazdor grupy "VOX" ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem, jednak na szczęście udało mu się wyzdrowieć. Juror "The Voice Senior" wyznał, że pomoc rodziny była dla niego nieoceniona w dochodzeniu do siebie.



"Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów" - mówił o utracie wagi spowodowanej walką z COVID-19.



Witold Paszt nie był w najlepszej formie, więc musiał zwolnić obroty. Starał się wypoczywać na świeżym powietrzu, co poprawiło jego samopoczucie i przyspieszyło jego powrót do formy po przebytej chorobie.



Witold Paszt: Żona, dzieci

Czy Witold Paszt ma żonę i dzieci? Witold Paszt jest wdowcem, który całe życie spędził u boku jednej kobiety.

Z żoną Martą Paszt muzyk był przez prawie pół wieku, jednak jego małżonka zmarła w 2018 roku. Owocem związku Witolda Paszta i Marty Paszt są dwie dorosłe córki: Natalia i Aleksandra.



Z ręką na sercu przysięgam, że pokłóciliśmy się dwa razy w życiu. I to nie mocno! Praktycznie nie podnosiliśmy na siebie głosu. Jak były jakieś konflikty, to szybko znikały. Wystarczyła spokojna rozmowa. Każdemu życzyłbym, by przeżył z drugą osobą 50 lat w takiej ogromnej atmosferze szacunku i miłości.



- opowiedział Witold Paszt o swoim małżeństwie w jednym z wywiadów.

Witold Paszt: Instagram i Facebook

Witold Paszt aktywnie udziela się w mediach społecznościowych.



Ma swoje oficjalne profile na Instagramie i Facebooku, gdzie dzieli się z fanami zdjęciami z życia prywatnego i zawodowego. Często wrzuca do sieci m.in. wspomnienia z programu "The Voice of Senior".



Instagram: @witoldpaszt.official - prawie 4 tys. obserwujących



Facebook: /WitoldPaszt/ - ponad 13 tys. obserwujących

Zdjęcie Witold Paszt jest jednym z jurorów programu "The Voice Senior" / Jan Bogacz / East News

