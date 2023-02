James Brierley w przeszłości był uczestnikiem pierwszej edycji "The Voice Senior" . W 2019 roku rzucił trenerów na kolana piosenką "Wonderful Tonight" Erica Claptona.

"Czułem, że urodziłem się drugi raz, tutaj w Polsce" - odpowiedział James, który do Polski przyjechał po ponad pół wieku życia w Manchesterze. Do naszego kraju przyjechał, by zostać nauczycielem języka angielskiego.

Mimo że uczestnik przygodę z programem zakończył przed finałem, był świetnie odbierany przez widzów programu.



James Brierley wraca do "The Voice Senior"

Nic więc dziwnego, że jego ponowne pojawienie się w "The Voice Senior" ucieszyło fanów programu. Tym razem podczas przesłuchań w ciemno Brytyjczyk zaśpiewał "I Don’t Walk To Talk About It" Crazy Horse i ponownie odwrócił cztery fotele. Na swojego trenera wybrał Piotra Cugowskiego.



W następnym etapie James od swojego trenera otrzymał do wykonania piosenkę Joe Cockera i Jennifer Warnes "Up Where We Belong".

"Uwielbiam Joe Cockera. On śpiewa z serca, ta piosenka jest dobrym przykładem" - mówił na próbie.

"Śmielej. (...) Ten początek brzmi, jakbyś nie wiedział, co z nim zrobić, więcej barwy" - komentował Piotr Cugowski, który sam przyznał, że uczestnikowi trafił się wyjątkowo trudny numer. "Jestem zaczarowany jest frazą, jego naturalnością i lekkością" - dodał.



Wideo James Brierley | „Up Where We Belong” | Nokaut | The Voice Senior 4

James Brierley wygra "The Voice Senior"?

Występ Brierleya został doceniony przez trenerów oraz publiczność. "James ma piękny, silny, mięsisty głos. Naprawdę głos, który chwyta za serce" - komentowała Węgorzewska.

"James to był dla mnie tak niesamowicie wzruszający moment, śpiewałeś to z tak wielkiej głębi, było to tak niewiarygodnie prawdziwe, że ja widzę ciebie już teraz w finale tego programu" - stwierdził Tomasz Szczepanik, który, gdy mówił to do uczestnika, wstał z fotela, co publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Ostatecznie Piotr Cugowski zdecydował się, że James przeszedł do półfinału, natomiast z programem pożegnała się Bożena Barchan. Dlaczego ta decyzja oburzyła widzów i kogo z programu chcieli wyrzucić internauci przeczytasz TUTAJ .

"Mój faworyt w drużynie Piotra", "Śpiewa pan przepięknie i powinien wygrać pan program", "Jedyny wykonawca, przy którym słuchając go, wzruszyłem się. Jest pan najlepszy" - komentowali widzowie, którzy widzą w uczestniku faworyta to wygranej.