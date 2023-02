W półfinale "The Voice Senior" Zbigniew Zaranek zaśpiewał utwór Michaela Boltona "When A Man Loves a Woman" i ponownie zachwycił.

"Panie Zbyszku, niech się pan nie boi spuszczać wokalu ze smyczy. Pan się powstrzymuje, jakby boi, nie wiem czego" - mówiła jeszcze przed występem Maryla Rodowicz.

"Stwierdziłem kiedyś, że nie dorosłem do tego utworu. Może mi się uda zaśpiewać, by chociaż samemu być zadowolony i będzie można stwierdzić, czy już dorosłem" - komentował natomiast uczestnik.



Zbigniew Zaranek zachwyca Cugowskiego. "Nie wiem jakim cudem"

Na scenie jednak Zarankowi wszystko wyszło idealnie, a trenerzy nie kryli zachwytów. "Wzruszyłeś mnie do łez". "Szedłeś do góry i myślałam sobie, Boże, co to będzie. Skopiesz cały numer, a zjechałeś takim Blue Notem" - komentowała oczarowana Rodowicz.

Pod ogromnym wrażeniem ponownie był Piotr Cugowski. "Twój głos jest kompletnie poza skalą i tą skalę masz niebywałą. W ogóle nie wiem, jakim cudem do tej pory nie było o tobie słychać. Nie wiem, musiałeś dołożyć wszelkich starań" - dodał.



Widzowie zachwyceni Zarankiem. To on ma wygrać "The Voice Senior"

Fani programu od samego początku uważają Zaranka za murowanego faworyta do zwycięstwa w show. Ci pod jego występem na Youtube wprost pisali, jaki będzie wynik finałowego odcinka.

"Musi wygrać finał. Jest niesamowity i wspaniały człowiek. Oby nie było przekrętu i taką mam nadzieję. Tylko on zasługuję na Finał i wszyscy o tym wiedzą"

"Poziom wokalny tego Pana jest ogromnie wysoki, kandydat na wygraną". "Wspaniale, świetnie, zawodowo. Idzie Pan po wygraną".

"Pięknie! Pan Zbigniew musi wygrać finał i jest jednym z najlepszych uczestników tej edycji. Powodzenia".

Kim jest Zbigniew Zaranek?

Zbigniew Zaranek swoją przygodę z muzyką zaczynał od gry na akordeonie, graniu z wujkami oraz śpiewie w chórze kościelnym. Następnie zawędrował w całkowicie inne rejony. W 1982 roku założył metalowy zespół Kreon

W latach 80. Kreon był jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji nurtu heavy metal / thrash i laureatem wielu plebiscytów. W 1985 r. zespół (znany także pod nazwą Test Fobii Kreon) został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Grupa przestała działać w kolejnej dekadzie, wiele lat reaktywowana została dopiero wiele lat później, a na jej czele ponownie stanął Zaranek.

To jednak nie wszystko. W latach 1982 - 1983 występował u boku Krzysztofa Cugowskiego. Można było go również oglądać w dawnych odcinkach "Szansy na sukces" (wyróżniono go m.in. w 1997 roku podczas odcinka z Ewą Bem). Obecnie Zaranek mieszka w miejscowości Wągrowiec.