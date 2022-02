29 stycznia TVP wyemitowało dwa półfinały "The Voice Senior". Sześcioosobowe składy trenerzy podzielili na dwie trójki i to z nich wybierali, kto przejdzie do finału.



Pierwszy do finału awansował Krzysztof Prusik, który zaśpiewał piosenkę George'a Bensona "Nothing’s Gonna Change My Love For You".



Ta decyzja została dobrze przyjęta przez widzów. Jednak w przypadku drugiego rozstrzygnięcia w tej drużynie, na Witolda Paszta spadła gigantyczna krytyka

Kwartet śpiewa w finale. Wielkie zaskoczenie nawet wśród trenerów

Kwartet lepiej późno niż wcale w drugim półfinale zmierzył się z Haliną Kaszubowską i Ewą Sikocińską-Gacką - wykonali "Moje serce to jest muzyk" Ewy Bem. Kaszubowska zaśpiewała "Bue Blue Day" Dona Gibsona Sikocińska-Gącka "Georgia On My Mind" Raya Charlesa.



Trenerzy zdecydowanie opowiedzieli się po stronie Ewy Sikocińskiej-Gackiej i każdy z doradzających Pasztowi widział jąw finale.



"Moje serce wędruje do Ewy. Bezapelacyjnie za śmiałą interpretację jednego z moich ulubionych" - komentował Piotr Cugowski.



"Moje serce też biegnie do pani" - stwierdziła krótko Maryla Rodowicz. "Nie będę oryginalna. Dobrze, że sąsiedzi panią zmotywowali. Stawiam na panią Ewę" - mówiła również Alicja Majewska

Witold Paszt zdecydował jednak, że do finału awansuje Lepiej późno niż wcale. Argumentował to tym, że zdaje sobie sprawę, jak trudno śpiewa się na wielogłosy, gdyż robił to sam w zespole Vox.



Widzowie TVP piszą o skandalu. Są oburzeni decyzją Witolda Paszta

Taka decyzja oburzyła widzów, którzy natychmiast rzucili się do komentowania. Poniżej część komentarzy, które można znaleźć na Facebooku "The Voice Senior":

"To wręcz skandaliczne co zrobił Paszt, nie wiem, jak on ma czelność patrzeć pani Ewie w oczy, po tym co zrobił". "Kwartet porażka. Pani Ewa niesłusznie została skreślona. Jej głos i wykonanie. było mega", "Ten program to nie prywatne widzimisie pana Paszta, który okazał się bardzo nie fair wybierając słabiuteńki kwartecik, nie dając szansy wspaniałemu talentowi pani Ewy".



Witold Paszt przerywa milczenie. Odpowiada hejterom

Mnóstwo negatywnych komentarzy pojawiło się też na oficjalnym profilu Witolda Paszta na Facebooku, który skomentował półfinały krótko: "A nie mówiłem, że będą emocje?".

W komentarzach doszło do ostrych wymian zdań, co doprowadziło do kasowania wulgarnych wpisów oraz banowaniu agresywnych użytkowników.

"Szanowni Państwo, szczególnie nowoprzybyli lub goszczący tu chwilę po to, by splunąć jadem: nie ma tu dla Was miejsca. Wszelkie komentarze hejterskie, obraźliwe czy ubliżające komukolwiek, były, są i będą na tym fanpage'u USUWANE, a osoby je publikujące BLOKOWANE. Żegnamy bez żalu" - czytamy w odpowiedzi administratora strony.