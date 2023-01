Adam Anusiewicz w latach 80. zaczął występować w warszawskich lokalach, a z czasem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na statkach amerykańskich linii rejsowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu udało mu się zgromadzić w repertuarze ponad 700 utworów, którymi raczył słuchaczy przez przeszło 50 lat swojej artystycznej działalności.

W 2022 roku trafił do "The Voice Senior" , gdzie przed trenerami wykonał przebój "Living Next Door To Alice". Muzyk odwrócił cztery fotele, a zachwycony był nim Piotr Cugowski.

Trener za wszelką cenę chciał pracować z uczestnikiem oraz wystąpił z nim wspólnie na scenie wykonując "Tears In Heaven" Erika Claptona. I to ostatecznie jego wybrał Anusiewicz.



Adam Anusiewicz nie żyje. TVP poinformowała o śmierci uczestnika "The Voice Senior"

Podczas odcinka 61-letni muzyk zdradził, że walczy z rakiem trzustki.

"W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie 'bierz życie za rogi, alleluja i do przodu'" - wyznał w sierpniu 2022 roku podczas nagrań czwartej edycji "The Voice Senior".

Adam Anusiewicz zmarł krótko po nagraniu programu, w październiku 2022 roku.

"Mimo, że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać jego muzyczną drogę w talent show. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakiej przyszło mu doświadczyć" - przekazała stacja w komunikacie.



Widzowie zdruzgotani śmiercią Adama Anusiewicza

Oglądający program TVP o śmierci uczestnika dowiedzieli się z mediów społecznościowych, gdyż podczas emisji odcinka o tym nie wspomniano. Wielu komentujących nie mogło uwierzyć w tak tragiczny obrót spraw:

"Właśnie chciałam zapytać, jak się czuje pan Adam. Niestety rak trzustki z przerzutami ... Nie słyszałam, żeby ktoś z tego wyszedł, więc obawiałam się, że już go nie zobaczymy. Bardzo, bardzo mi przykro. Cudowny, pozytywny człowiek. Jak dobrze, że chociaż udało mu się wystąpić w programie i my wszyscy mogliśmy go choć raz usłyszeć".

"Najlepszy występ wszystkich sezonów. Niestety tez najtragiczniejszy. Mam nadzieja, że ta jedna z ostatnich przygód w życiu pana Adama przyniosła mu jeszcze chwile szczęścia i życiowej satysfakcji. Żal".

"Przepiękny występ . Szkoda, że nie doczekał finału . Spoczywaj w spokoju".

"Nie dalej jak pół godziny temu oglądałem i podziwiałem jego wspaniały występ. Już myślałem o jego następnych pełnych muzycznych wrażeń wykonaniach, a tu taka tragiczna wiadomość. Przykro mi".