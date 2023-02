Witold Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku w wieku 68 lat. O śmierci popularnego wokalisty i osobistości telewizyjnej poinformowały jego córki - Natalia oraz Aleksandra.



"Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane" - pisała w oświadczeniu rodzina.

Tydzień przed śmiercią Witold Paszt musiał zrezygnować z udziału w finale "The Voice Senior". Trenerzy programu oraz fani wokalisty nie przypuszczali, że kilka dni później gwiazdor nie poradzi sobie z chorobą.

Jak uczczono pamięć Witolda Paszta w "The Voice Senior"?

Rok po jego śmierci, w trakcie finału czwartej edycji "The Voice Senior", nie zapomniano o zmarłym wokaliście. Gdy Rafał Brzozowski przypomniał o rocznicy, w studiu TVP nagle zapanowała smutna atmosfera

"Popatrzyłem na datę i powiem poetycko, że zegarmistrz świata odmierza czas po swojemu. Wyobraźcie sobie, że dziś jest 18 lutego. Dokładnie rok temu dowiedzieliśmy się o śmierci Witolda Paszta" - mówił prowadzący. "Nie chcę się wierzyć" - mówił poruszony Piotr Cugowski.

Chwilę później pokazano natomiast fragment teledysku do pośmiertnej piosenki Witolda Paszta i VOX - "Razem" - która już w marcu ujrzy światło dzienne.



Nastroje uległy poprawie, gdy w studiu pojawiła się córka wokalisty - Natalia Paszt. "Cieszę się, że mogę tu być i że mogę się wreszcie uśmiechać" - zaczęła.

"Piosenka powstała jeszcze w trakcie pandemii i pomysł na teledysk powstał jeszcze w głowie taty. Wymyślił, aby fani ponagrywali siebie, co robią w trakcie lockdownu. Piosenka z różnych względów była schowana w szufladzie aż postanowiłam ją wydać i fanów również zaprosić do teledysku, tylko teraz poprosiliśmy ich, aby pokazali, jak bawią się do muzyki VOX-u. Aby wzięli udział w pożegnalnej piosence zespołu" - opowiadała o utworze.



"Kochał ludzi, kochał być wśród ludzi. Uwielbiał kontakt z ludźmi. Był bardzo empatycznym człowiekiem i myślę, że to był program dla niego" - mówiła jego córka, pytana, dlaczego Paszt tak bardzo lubił "The Voice Senior".