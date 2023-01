Elżbieta Tracz to jedna z najbarwniejszych uczestniczek obecnej edycji "The Voice Senior" . Z wykształcenia jest specjalistką od zaburzeń mowy i głosu. Całe swoje zawodowe życie przepracowała w poradni foniatrycznej. Do jej gabinetu przychodzili głównie śpiewacy operowi szukający remedium dla swoich przemęczonych strun głosowych.

"Kończyłam filozofię z psychologią na KUL. Potem dostałam pracę w szpitalu Bielańskim w poradni foniatrycznej, pracowałam z profesorem [Witoldem] Tłuchowskim" - komentowała uczestniczka.

To właśnie praca z śpiewakami, sprawiła, że pani Elżbieta również postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. Trafiła do składu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, a następnie Zespołu Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej.

Miała tez okazję występować dla 40-tysięcznego tłumu pielgrzymów w Lourdes. "Taka pani przyszła - chyba Francuzka - i mówi że jej mama była w wózku, nie chodziła, a wstała z wózka, gdy śpiewałam. Myślę, że to nie moja zasługa, ale mogła zostać emocjonalnie dotknięta i wtedy zaczęła chodzić" - wyznała Tracz.



Elżbieta Tracz w "The Voice Senior". Sensacja na scenie i poza nią

Uczestniczka zdecydowała się zaśpiewać fragment opery "Carmen" i odwróciła dwa fotele - Maryli Rodowicz oraz Alicji Węgorzewskiej. "Muszę to zobaczyć" - mówiła Rodowicz, gdy odwracała fotel, co wyjątkowo mocno rozbawiło Piotra Cugowskiego. Trener w trakcie występu musiał powstrzymywać śmiech.

Okazało się, że Elżbieta Tracz potrafi oczarować trenerów również i po występie. Z Rodowicz rozmawiała o lekarzu ( WIĘCEJ TUTAJ ), Tomasza Szczepanika dopytywała, czy jest spokrewniony z Piotrem Szczepanikiem, a oprócz tego stwierdziła, że jej ślub w Wielkiej Brytanii wyglądał niczym ten księżnej Diany.

Ostatecznie Elżbieta Tracz, co przewidział lider Pectus, uczestniczka zdecydowała się na współpracę z Alicją Węgorzewską.