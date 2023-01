63-letni Zbigniew Zaranek w "The Voice Senior" wykonał utwór "I'll Never Fall In Love Again" Dionne Warwick i niemal natychmiast odwrócił trzy fotele. Chwilę później jako ostatni odwrócił się Tomasz Szczepanik.

Piotr Cugowski jeszcze w trakcie występu przyznał, że miał ciarki na ciele. Uczestnik otrzymał na koniec owacje na stojąco, a wstała dla niego nawet Maryla Rodowicz, która do tej pory tego nie robiła.

Reklama

"Nie mamy wątpliwości, że trafiliśmy na kogoś wyjątkowego" - mówił Cugowski. "Jak to się stało, że nigdy wcześniej, przynajmniej ja, o tobie nie słyszałem" - dopytywał.



Następnie Zaranek przytoczył historię jego próby zaproszenia do swojej miejscowości Maryli Rodowicz, aby wystąpiła na festiwalu z tekstami Agnieszki Osieckiej oraz zaśpiewał fragment utworu "Z tobą w górach". "Moim marzeniem jest umrzeć na scenie" - zaskoczył wyznaniem uczestnik.

"Zasięg głosowy jest naturalny, w ogóle nie ma żadnych granicy, to są takie głosy, które zdarzają się raz na sto" - komplementował wokalistę Cugowski. Na nic zdały się pochwały trenerów, uczestnik bowiem postawił na współpracę z Marylą Rodowicz. "Królowa jest jedna" - podsumował.

Kim jest Zbigniew Zaranek?

Zbigniew Zaranek swoją przygodę z muzyką zaczynał od gry na akordeonie, graniu z wujkami oraz śpiewie w chórze kościelnym. Następnie zawędrował w całkowicie inne rejony. W 1982 roku założył metalowy zespół Kreon

W latach 80. Kreon był jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji nurtu heavy metal / thrash i laureatem wielu plebiscytów. W 1985 r. zespół (znany także pod nazwą Test Fobii Kreon) został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Grupa przestała działać w kolejnej dekadzie.,wiele lat reaktywowana została dopiero wiele lat później, a na jej czele ponownie stanął Zaranek.

To jednak nie wszystko. W latach 1982 - 1983 występował u boku Krzysztofa Cugowskiego. Można było go również oglądać w dawnych odcinkach "Szansy na sukces" (wyróżniono go m.in. w 1997 roku podczas odcinka z Ewą Bem). Obecnie Zaranek mieszka w miejscowości Wągrowiec.