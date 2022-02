Witold Paszt zmarł 18 lutego w wieku 68 lat. O śmierci popularnego wokalisty i osobistości telewizyjnej poinformowały jego córki - Natalia oraz Aleksandra.

"Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane" - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Hołd dla Witolda Paszta w TVP

TVP zorganizowała podczas koncertu eliminacyjnego do Eurowizji, specjalny występ ku czci Witolda Paszta. Na samym początku koncertu przypomniano występ Paszta z "The Voice Senior", gdy wykonał utwór "Magdaleno".

Widzowie na scenie zobaczyli Krzysztofa Prusika, zwycięzcę trzeciego sezonu "The Voice Senior", podopiecznego Witolda Paszta. Trener z powodów zdrowotnych nie mógł towarzyszyć uczestnikowi podczas finału. Prusik zaśpiewał piosenkę "Dopóki jesteś" Skaldów, którą wykonywał podczas przesłuchań w ciemno w programie.



Produkcja talent show żegna Witolda Paszta

Również na stronach programów "The Voice" pojawiło się pożegnanie Witolda Paszta.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego przyjaciela, trenera i dobrego człowieka Witolda Paszta. Jego głos zostanie z nami na zawsze. Witku, dołączyłeś do The Voice of Angels. Pokaż tym dobrym Aniołom jak się śpiewa. Do zobaczenia" - czytamy na stronie "The Voice Senior".

Witold Paszt współpracował z TVP przy programie "The Voice Senior". Był trenerem od drugiej edycji programu, kiedy to zastąpił w składzie Marka Piekarczyka.