To już pewne! Wiemy, kiedy oficjalnie do TVP powróci "The Voice Senior"

The Voice Senior

Finał "The Voice of Poland" przyniósł nie tylko rozstrzygnięcie 13. edycji show. W TVP potwierdzono również start czwartego sezonu "The Voice Senior". Program powróci oficjalne na antenę 7 stycznia 2023 roku.

Prowadzący "The Voice of Poland" /Adam Jankowski / Reporter