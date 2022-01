Już za tydzień odbędzie się wielki finał trzeciej edycji "The Voice Senior". W półfinałach zmierzyło się 24 uczestników - po sześciu z każdej drużyny.

Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Witold Paszt i Piotr Cugowski wybrali po dwóch wokalistów, którzy zawalczą o wygraną. Nagrodą jest tytuł Najlepszego Głosu Seniorów w Polsce oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł.

Z drużyny Maryli Rodowicz do kolejnego odcinka przeszli Ryszard Wagner ("Right here waiting for you" Richarda Marxa) oraz Larysa Tsoy ("Szklana pogoda" zespołu Lombard). Pozostali uczestnicy z tej drużyny, którzy wystąpili w półfinale, to: Jan Wolański ("Bésame mucho" Cesarii Evory), Sławomir Skoneczny ("N'oubliez Jamais" Joe Cockera), Danuta Klubicka ("Papierowy księżyc" Haliny Frąckowiak) i Janusz Graczyk ("Wicked Game" Chrisa Issaka).

Alicję Majewską w finale reprezentować będą Andrzej Biliński ("Cisza ja ta" Budki Suflera) i Iwona Dołowska ("Tin Pan Alley" Haliny Frąckowiak).

W półfinałowych odcinkach z tej drużyny wystąpili także: Małgorzata Seide ("Tych lat nie odda nikt" Ireny Santor), Jan Tiahnybok ("I cant' stop loving you" Raya Charlesa), Władysław Czepiec ("Un Giorno per Noi" Josha Grobana) i Ewa Śniady ("Kasztany" Nataszy Zylskiej).

Witold Paszt zdecydował, że do finału pójdą z nim Krzysztof Prusik ("Nothing's Gonna Change My Love for You" Glenna Medeirosa) i pierwszy w programie kwartet "Lepiej późno niż wcale" ("Moje serce to jest muzyk" Ewy Bem). Oprócz nich na scenie z drużyny Paszta pojawili się: Danuta Majkut ("Le temps des fleurs" Dalidy), Roman Rosiński ("Nigdy więcej" Piotra Szczepanika), Halina Kaszubowska ("Blue, blue day" Dona Gibasona) i Ewa Sikocińska-Gacka ("Georgia on My Mind" Raya Charlesa).

Finalistami z drużyny Piotra Cugowskiego zostali Grażyna Rutkowska-Kusa ("Aleja Gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej) i Jerzy Herman ("Szerokie wody" Mrozu). Z jego grupy w półfinale wystąpili także: Czesława Sowińska ("Wiem, że jesteś tam" Ani Wyszkoni), Aleksandra Puacz-Markowska ("The Power of Love" Jennifer Rush), Wojciech Mickunas ("Some Broken Hearts Never Mend" Dona Williamsa), Andrzej Wojda ("Nie ma jak u mamy" Wojciecha Młynarskiego).

