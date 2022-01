Za nami ostatnie przesłuchania w ciemno do programu "The Voice Senior". Historie życia uczestników często łapią za serca - podobnie jak ich głosy, bo czasem okazuje się, że w Polsce jest wielu nieodkrytych wyjątkowych wokalistów.

W ostatnim odcinku pojawił się Leszek Biłas z Olsztyna, który wykonał utwór "Moon River". Jego wersja, choć spodobała się jurorom, nie spowodowała odwrócenia się foteli. "Odnoszę wrażenie, że pana zjadła trema" - powiedziała Alicja Majewska.

Wideo Zwiastun, odc. 7-8 - The Voice Senior 3

Wokalista grupy VOX wyznał natomiast, że w jego opinii występ był mało emocjonalny. "Zabrakło mi serducha. Bo to bardzo delikatny numer" - stwierdził. Z doboru piosenki szczególnie zadowolony był Witold Paszt, który uwielbia ten utwór. "Ja swojej ukochanej wnusi półtorarocznej zawsze codziennie przed snem gram na harmonijce "Moon River" - wyznał Paszt. Uczestnik przyznał, że on także śpiewa czasem dla swojej wnuczki. To skarb mieć takich śpiewających dziadków!

Reklama

Poza wnuczką Nadią, lider zespołu VOX ma też wnuczka Maćka. Żona Witolda Paszta, Marta, zmarła nagle w 2018 roku. Odtąd większość swojej uwagi poświęca on właśnie ukochanym wnukom.

"The Voice Senior": Trenerzy trzeciej edycji programu! 1 / 15 Witold Paszt Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij