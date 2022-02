W sobotę (5 lutego) poznamy zwycięzcę trzeciej edycji "The Voice Senior". Show ze śpiewającymi seniorami (uczestnicy powyżej 60. roku życia) jest wcześniej nagrywany, a na żywo ogłaszane są tylko wyniki.

"The Voice Senior" - zasady finału

Wielki finał podzielony będzie na dwie części.



W pierwszej widzowie zobaczą występy ośmiorga finalistów. Spośród nich trenerzy wybiorą po jednej osobie, która przejdzie do drugiej części finału, w której to widzowie biorący udział w głosowaniu SMS zdecydują, kto jest najlepiej śpiewającym seniorem trzeciej edycji "The Voice Senior". Wyniki głosowania widzów poznamy na żywo (występy uczestników zostały nagrane wcześniej). Wielki finał poprowadzą Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łzy Witolda Paszta w "The Voice Senior" TVP

Ostateczne muzyczne starcie na scenie "The Voice Senior" rozpocznie się od wspólnego występu wszystkich uczestników, którzy wykonają największe przeboje swoich trenerów. Usłyszymy "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz w wykonaniu jej finalistów Larysy Tsoy i Ryszarda Wagnera.

Finał "The Voice Senior 3" 1 / 24 Trenerzy "The Voice Senior" Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP udostępnij

"Odkryjemy miłość nieznaną" Alicji Majewskiej zaśpiewają Iwona Dołowska i Andrzej Byliński. Przebój Piotra Cugowskiego "Kto nie kochał" usłyszymy dzięki Grażynie Rutkowskiej-Kusa i Jerzemu Hermanowi. Krzysztof Prusik i kwarter Lepiej Późno Niż Wcale czyli finaliści z drużyny Witolda Paszta zaprezentują utwór zespołu VOX "Zabiorę Cię Magdaleno".



Zwycięzca otrzyma statuetkę "The Voice Senior" oraz 50 tys. złotych.



Wychudzony Witold Paszt w finale "The Voice Senior 2" 1 / 5 Witold Paszt w listopadzie 2020 r. poinformował, że ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. "Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów, czasem kilka kroków to wyzwanie. Cieszę się, że udało mi się pokonać to cholerstwo, ale wiem, że przede mną teraz dłuższa chwila na powrót do formy" - zdradził wówczas 67-letni wokalista grupy VOX, który jesienią zadebiutował w roli trenera w drugiej edycji "The Voice Senior". Źródło: AKPA udostępnij

Witold Paszt chory. Co się stało?

Na kilka godzin przed emisją finałowego odcinka Witold Paszt na Facebooku poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych nie pojawi się w studiu TVP.

"Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie" - napisał Paszt bez podawania dalszych szczegółów. Przypomnijmy, że wokalista grupy VOX jesienią 2020 r. zachorował na koronawirusa.



"Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji 'The Voice Senior'. Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo" - podsumował.