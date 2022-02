W najnowszej odsłonie serii pytań i odpowiedzi na swoim profilu instagramowym Urszula Dudziak opowiedziała m.in. czy będzie jeszcze jurorką w "The Voice od Poland" lub "The Voice Senior". Piosenkarka, która przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że do wielu pomysłów podchodzi z euforią, w tym przypadku przyjęła inny ton.

Wideo Jędrzej Skiba i Urszula Dudziak - "Virtual Insanity" - Finał - The Voice of Poland 11

"Raczej nie. To bardzo wymagająca, odpowiedzialna i czasochłonna praca. Nie wiem, czy miałabym siłę podjąć się tej fantastycznej, aczkolwiek bardzo wymagającej podróży po raz kolejny. Ale kto wie..." - stwierdziła Dudziak, która w październiku 2022 roku skończy 79 lat.

Reklama

O pracy przy "The Voice" opowiedziała też przy okazji innego pytania. "To był bardzo wymagający czas. Ale wspominam fantastycznie. To była ogromna odpowiedzialność. Bardzo często byłam poruszona" - wspominała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula Dudziak: "Trzeba cieszyć się chwilą" Newseria Lifestyle

Jest jeszcze trzeci muzyczny talent show, w którego historii zapisała się Dudziak. Była nim "Bitwa na głosy". W pierwszej edycji tego programu, emitowanej w 2011 r., była mentorką dla drużyny z Zielonej Góry, miasta, w którym się wychowywała.

Sympatycy Dudziak spragnieni jej uśmiechu, mogą ją znaleźć nie tylko na Instagramie, ale też na YouTubie i TikToku, gdzie od czasu do czasu wrzuca nowe filmiki. Nie porzuciła też zupełnie koncertowania - w najbliższym czasie spotka się z publicznością 16 marca we Wrocławiu. Przede wszystkim jednak cieszy się spokojnym życiem u boku ukochanego męża, którym jest Bogdan Tłomiński, emerytowany kapitan żeglugi wielkiej. Mieszkają na wsi pod Siedlcami, gdzie wybudowali dom.