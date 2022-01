Zakończenie Przesłuchań w Ciemno i rozpoczęcie półfinałowej rozgrywki "The Voice Senior" okazało się świetnym momentem na zwierzenia Alicji Majewskiej, Maryli Rodowicz, Witolda Paszta i Piotra Cugowskiego na temat dotychczasowej współpracy w programie.

Trenerzy "The Voice Senior": "Czasami mamy głupawkę"

"Z Marylą i Witkiem znamy się całe lata. Marylce kiedyś śpiewałam chórki jeszcze w zespole Partita. Kiedyś spotykaliśmy się na koncertach. Mogliśmy sobie powiedzieć 'o pięknie śpiewasz', 'ładne wyglądasz', 'gratuluję ci sukcesu'. Tutaj jesteśmy jednym ciałem" - wyznaje w naszym materiale wideo Alicja Majewska, która już po raz trzeci zasiadła w obrotowym fotelu "The Voice Senior".

Reklama

Debiutująca w roli trenerki show Maryla Rodowicz nie ukrywa, że początki pracy na planie programu nie należały do najłatwiejszych.

"Czułam się taka troszkę sierotka Marysia. Ale jest bardzo miły skład. Bardzo mnie wspierają i pomagają, także to jest bardzo ważne" - mówi Maryla Rodowicz, która przy okazji zdradziła za co ceni Piotra Cugowskiego.

"Piotrka bardzo lubię za poczucie humoru podobne do mojego, więc czasami mamy głupawkę" - wyjaśnia królowa polskich scen.

"Maryla ma absolutnie szeroki wachlarz anegdot i ma bardzo jajcarski charakter" - podsumowuje Piotr Cugowski, którego z Witoldem Pasztem łączy "lokalny patriotyzm jeśli chodzi o ścianę wschodnią".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Senior": Trenerzy szczerze o relacjach między sobą TVP

Dodajmy, że już dziś wieczorem widzowie zobaczą półfinałowe występy 24 niezwykle muzykalnych seniorów. Dwoje uczestników z drużyny każdego trenera przejdzie do wielkiego finału i już w przyszłą sobotę będzie walczyć o zwycięstwo trzeciej edycji "The Voice Senior". Kto to będzie? Odpowiedź dziś o godzinie 20:00 w TVP2.

Finał "The Voice Senior 2" 1 / 9 Barbara Parzeczewska i Andrzej Piaseczny Źródło: AKPA udostępnij

"The Voice Senior" - kto wystąpi w półfinale?

Drużyna Piotra Cugowskiego: Jerzy Herman, Wojciech Mickunas, Aleksandra Puacz-Markowska, Grażyna Rutkowska-Kusa, Czesława Sowińska, Andrzej Wojda

Drużyna Alicji Majewskiej: Andrzej Biliński, Władysław Czepiec, Iwona Dołowska, Małgorzata Seide, Ewa Śniady, Jan Tiahnybok

Drużyna Witolda Paszta: Halina Kaszubowska, Danuta Majkut, Krzysztof Prusik, Roman Rosiński, Ewa Sikocińska-Gacka, Kwartet lepiej późno niż wcale



Drużyna Maryli Rodowicz: Janusz Graczyk, Danuta Klubicka, Sławomir Skoneczny, Larysa Tsoy, Ryszard Wagner, Jan Wolański.