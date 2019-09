"The Voice Senior": Takich wzruszeń jeszcze nie było

The Voice Senior

Śpiewających seniorów w programie "The Voice Senior" zobaczymy dopiero w grudniu. Ale współprowadząca ten program Marta Manowska już teraz zdradza kilka ciekawostek na temat tej produkcji.

Marta Manowska została prowadzącą "The Voice Senior"

"The Voice Senior" jest modyfikacją popularnego programu muzycznego, który od lat jest przebojem w ramówce TVP. Nowa odsłona show jest skierowana do seniorów - udział w nim wziąć mogły osoby powyżej 60. roku życia. W jury programu zasiadają Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny. Prowadzącymi są Tomasz Kammel i Marta Manowska, która już w "Sanatorium miłości" udowodniła, że doskonale potrafi znaleźć wspólny język ze starszymi osobami.

"Ten program jest zupełnie inny niż 'The Voice of Poland' i 'The Voice Kids'. Mówią to wszyscy, którzy pracowali przy tych trzech formatach. Jest dużo więcej historii i przeżyć naszych bohaterów, bo oni przecież mają takie doświadczenie i taką mądrość życiową, że ciężko byłoby nie dać temu więcej miejsca" - opowiada PAP Life Manowska.

"Wśród uczestników są osoby, które mają talent muzyczny, ale często musiały odłożyć go na półkę, by zająć się rodziną, wychowaniem dzieci, pracą zawodową, itd. I nagle ktoś upomniał się o ich talenty" - mówi z przejęciem prowadząca.

Łzy popłynęły Manowskiej już przy występie pierwszego bohatera, podczas przesłuchań w ciemno. Uczestnik śpiewał przebój Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem" ( sprawdź! ). "To, co stało się wtedy w studiu, było zadziwiające. O ile zazwyczaj za kulisami panuje rozgardiasz, o tyle wtedy wszyscy pracownicy się zatrzymali, by śledzić występ. Gdy byłam na backstage'u z rodziną i przyjaciółmi uczestnika, nie mogłam powstrzymać wzruszenia" - wspomina.

Choć łzy płyną gęsto, to "The Voice Senior" jest formatem radosnym, o nowym otwarciu w życiu bohaterów. "Ten program jest o tym, że będąc seniorem, dopóki dopisuje zdrowie, to można wszystko" - stwierdza gwiazda.



Manowska zdradza też, że w "The Voice Senior" w specjalnej roli zobaczymy Ninę, pełną temperamentu i pozytywnej energii bohaterkę "Sanatorium miłości". "Jest dobrych duchem 'The Voice Senior'. Towarzyszy ekipie, bohaterom. Wydaje mi się, że Nina jest osobą, z którą bohater może wejść pod rękę na scenę, złapać od niej energii, by później dać ją publiczności" - mówi Manowska o roli, którą pełni Nina.