Wciąż trwają spekulacje, kogo zobaczymy w fotelach trenerów oraz za kulisami formatów "The Voice". Pojawiły się nowe informacje na temat obsady programu "The Voice Senior".

Rafał Brzozowski i Tomasz Kammel na planie programu TVP AKPA

W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzejem Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michałem Szpakiem z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.

Żaden z nich nie krył się ze swoją niechęcią do partii rządzącej. Szpak aktywnie wspierał i wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem. Piaseczny miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS.

Według ostatnich doniesień w telewizji zabraknie Urszuli Dudziak oraz Witolda Paszta. "Stacja chce, by w fotelach jurorskich 'Seniora' zasiadły same kobiety. Iza Trojanowska i Alicja Majewska na pewno zostają" - twierdził informator "Super Expressu". Według tych doniesień w roli trenera ma pojawić się także Maryla Rodowicz.



Pojawiły się również spekulacje, że w miejsce Szpaka może się pojawić Rafał Brzozowski, kolejne doniesienia mówiły o Sylwii Grzeszczak. Brzozowski zaprzeczył tym informacjom. "Pojawiają się cały czas niestety artykuły o tym, że mam być trenerem w 'The Voice of Poland'. Nie - nie będę trenerem w 'The Voice of Poland'" - możemy przeczytać w artykule "Wirtualnych Mediów".

"Jestem prowadzącym kolejnej edycji 'The Voice Senior' na razie i to jest bardzo piękny program, fantastyczny. Nie mogę się doczekać spotkania z cudownymi seniorami i bycia częścią tego programu" - zdradził natomiast.



Trzecia edycja "The Voice Senior" ma być nadawana na przełomie 2021 i 2022 roku na antenie TVP2.