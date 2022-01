"The Voice Senior": Pokonała chorobę i zgłosiła się do programu. Trenerzy zaniemówili!

Iwona Dołowska wykonała podczas przesłuchań utwór "Lata dwudzieste, lata trzydzieste" z repertuaru Ludmiły Warzechy. Przed występem zdradziła jednak, że jej życie nie było łatwe - choć od zawsze chciała wiązać się z muzyką, przeszkadzały jej w tym problemy zdrowotne.

"Na scenie byłam ostatnio 20 lat temu, jak usłyszałam o ‘Voice’, to był dla mnie miód na serce. Dla mnie śpiew to jest najpiękniejsza forma wyrazu emocjonalnego. Marzyłam w dzieciństwie o tym, żeby śpiewać, chciałam grać na gitarze" - opowiadała, dodając że z powodzeniem uczyła się w kolejnych szkołach muzycznych.



"Na egzaminie dostałam 'Halkę', ale niestety tam jest takie miejsce, gdzie trzeba zaśpiewać 'A' i trzymać to 'A'... Jak rąbnęłam to 'A', tak nagle cisza, nie mogłam nic zaśpiewać, w dodatku ból... Poszłam do lekarza, powiedział, że ze śpiewem to kompletnie koniec, bo jest bardzo duży wylew, struna była zakrwawiona i nie można było tego leczyć" - wyjaśniła.

"Skończył się śpiew operowy, ale byłam cały czas blisko, śpiewałam piosenki, trochę występowałam i tak to trwało do 40. roku życia. Później śpiew się zamknął z innych powodów - miałam uciśnięte nerwy, które oddziaływały właśnie na tę stronę. Ale po operacji, jednej i drugiej, od nowa się uczyłam śpiewu przez ponad dwa lata" - podsumowała.

Wideo Iwona Dołowska - "Lata dwudzieste, lata trzydzieste" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 3

Ostatecznie Iwona Dołowska dołączyła do drużyny Alicji Majewskiej.