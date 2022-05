"The Voice Senior" to program emitowany w TVP od grudnia 2019 roku. Udział w nim biorą osoby, które ukończyły 60. rok życia. Jego celem jest aktywizacja seniorów, ale także znalezienie najlepiej śpiewającego seniora/seniorki w Polsce.

Dotąd w show triumfowali: Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń oraz Krystyna Szydłowska (pod okiem Urszuli Dudziak), Barbara Parzeczewska (pod okiem Andrzeja Piasecznego) oraz Krzysztof Prusik (pod okiem Witolda Paszta).

W trzecim sezonie programu uczestników oceniali Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Witold Paszt i Piotr Cugowski. Jak co sezon, show czekają zmiany. Witold Paszt zmarł niedługo po zakończeniu trzeciej edycji, a według Pudelka do programu powróci na pewno największa gwiazda - Maryla Rodowicz.

Wokalistka może liczyć na naprawdę gwiazdorską stawkę za jeden odcinek - mowa o 15 tysiącach złotych! "Nikt z pozostałych jurorów nie może liczyć na taką gażę. Wszyscy w TVP zdają sobie sprawę, że Maryla jest wielką gwiazdą i bardzo im zależy na jej udziale w programach stacji. W końcu Rodowicz to ikona" - opowiadał informator portalu.

Wciąż pojawiają się nowe plotki o jurorach, a w rozmowie z Interią Piotr Cugowski zdradził, że chętnie powróciłby do show. Nie wie jednak, co przyniesie mu przyszłość, ale program traktuje jako świetną przygodę.

Piotr Cugowski chce wrócić do "The Voice Senior"!

"Bardzo bym chciał, bo to było świetne doświadczenie zawodowe i emocjonalne, ale to czy pojawię się w kolejnych edycjach nie zależy ode mnie. To była ogromna przyjemność i wyzwanie, bo zarówno jeden jak i drugi - choć prawie nie różnią się nazwą - są całkiem innymi programami" - mówi Interii Cugowski.

Piosenkarz ceni "Seniora" za emocjonalne podejście uczestników, którzy przychodzą tam spełniać swoje skryte marzenia.

''The Voice of Poland' to są młodzi ludzie u progu zawodowej drogi muzycznej i tam są kompletnie inne emocje, bo jest tam prawdziwa rywalizacja muzyczna między uczestnikami. Natomiast w programie 'The Voice Senior' ma to wymiar bardziej sentymentalny, może trochę edukacyjny wobec młodszych widzów i słuchaczy. I to jest taka myślę udana próba udowodnienia tego, że mimo wieku ludzie starsi od nas mają w dalszym ciągu marzenia i realizują je. I to jest piękne" - zauważa wokalista.

Cugowski wspomina Witolda Paszta. "Niewymowny żal"

Przy okazji spytaliśmy jeszcze Piotra Cugowskiego o to, jak współpracowało mu się na planie programu z Witoldem Pasztem. Jak wokalista wspomina zmarłego lidera Vox?

"Ze wszystkimi jurorami współpracowało się świetnie, z Witkiem również. Dla Witka nie był to pierwszy raz, bo brał udział już w poprzednich edycjach. Fantastyczny człowiek, legenda muzyki. Ja go znam od dzieciństwa, bo pochodzimy obaj z Lubelszczyzny. Więc pamiętam go jeszcze z bardzo wczesnych lat, a przy tej okazji miałem okazję poznać go bliżej" - twierdzi piosenkarz.

Podobnie jak widzowie programu i fani Paszta, jurorzy programu nie byli gotowi na jego nagłą śmierć. "Jego odejście było szokiem, mimo że wszyscy wiedzieliśmy, że Witek chorował i ciężko przeszedł COVID-19. Wszyscy wiedzieliśmy też, że dla Witka udział w programie to ogromny wysiłek, ale nikt z nas w ogóle nie dopuszczał takiej myśli, że może stać się najgorsze. Jest mi niewymownie żal, po dziś dzień i ślę słowa otuchy i ciepła dla jego rodziny, bo to naprawdę ogromna strata" - zakończył Piotr Cugowski.

"The Voice Senior": Alicja Majewska ponownie jurorką

Alicja Majewska, która była jurorką w każdej edycji także przyznała, że powróci do programu. "Pojawię się [w programie]. Miałam wątpliwości przed wzięciem udziału w ogóle, bo w tych talent-show różnych jurorzy mnie drażnią. Jak poszłam na rozmowę do producentów, to zapytałam, czy moim obowiązkiem jest cały czas być w euforii, pełną zachwytu i powiedzieli, że nie" - mówi Alicja Majewska w rozmowie z Interią.

Dlaczego mimo to zdecydowała się zostać jurorką w "The Voice Senior"? Gwiazda sądzi, że w programie mogą zaistnieć prawdziwe, skrywane latami talenty.

"Miałam jakieś opory, a to był ten pierwszy skład jurorów: Ula Dudziak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. I jak już tak się w tym gronie dobrze poczułam, to zmieniono skład. Słyszę bardzo dobre opinie o programie i sama też go tak oceniam, bo on się różni od tych wszystkich talent-show, bo biorą w nim udział ludzie z wieloletnim stażem, jakimś życiorysem ciekawym, innymi emocjami niż u młodych. Także w tym programie jest coś ważnego dla tego grona ludzi 60+. A jakie talenty tam są!" - mówiła nam wykonawczyni przeboju "Odkryjemy miłość nieznaną".

