W finale "The Voice Senior" zmierzyło się ośmioro uczestników. Talent show ostatecznie wygrał Krzysztof Prusik z zespołu Witolda Paszta. W drugim etapie wokalista pokonał: Andrzeja Bilińskiego, Jerzego Hermana oraz Larysę Tsoy.



Najwięcej kontrowersji wzbudziła decyzja Maryli Rodowicz, która postanowiła do ścisłego finału zabrać Larysę Tsoy kosztem Ryszarda Wagnera.

Ta decyzja nie spodobała się widzom, którzy są przekonani, że podopieczny Rodowicz miałby dużo większą szansę na zwycięstwo w głosowaniu widzów, gdyby tylko został zabrany do ostatniego etapu.



"The Voice Senior": Co zaśpiewał Ryszard Wagner?

Ryszard Wagner w finale wykonał piosenkę "We Are The Champions" Queen i zachwycił publiczność, trenerów oraz komentujących.



"Ryszard, czapka z głowy. Zaśpiewanie tego utworu w tonacji oryginalnej to jest nie lada wyczyn" - komentował Piotr Cugowski, który ma w dorobku płytę "A Tribute to Queen" (2008) z zespołem Bracia.

"Wokal Ryszarda mnie powalił, jest absolutnie wyjątkowy i ja rekomenduje tutaj wybór Ryszarda" - mówiła Alicja Majewska. "Ryszard, człowieku, pozamiatałeś scenę, nic więcej nie powiem" - podsumował Witold Paszt.

"Ryszard zaśpiewałeś najlepiej ze wszystkich prób, ćwiczeń, spotkań, etapów. Zaśpiewałeś fantastycznie. Ale mimo wielkiego uznania dla Ryszarda, wybieram Larysę" - krótko skomentowała Rodowicz.

Po zakończeniu programu Ryszard Wagner na Facebooku opublikował wpisy, w których podziękował za wsparcie.

"To była dla mnie wspaniała przygoda - za którą dziękuję. Wszyscy, my uczestnicy The Voice Senior, jesteśmy zwycięzcami!" - napisał.

W kolejnym poście opublikował nagranie swojej wersji przeboju "I Feel Good" Jamesa Browna.

"A dziś czuję się tak! dziękuję Wam za to" - podkreślił uczestnik "The Voice Senior".