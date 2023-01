W najbliższym docinku programu "The Voice Senior" zaprezentują się kolejni bohaterowie, dla których muzyka jest wielką miłością i sposobem na wyrażanie emocji. Rozmowa z jednym z uczestników skłoni trenerów talent show do rozważań, które zakończą się niezwykle zaskakującymi wnioskami na temat tego, w jaki sposób odnajdują spokój.

"To jest klasyczny przykład muzykoterapii, że człowiek znalazł na swoje smutki, na swoje życie sposób i to jest jego wentyl bezpieczeństwa. Marylko, co ty robisz, żeby znaleźć takie ujście?" - zapytała Alicja Węgorzewska.

"Na szczęście mam koncerty. To jest moja terapia, ale poza tym bardzo lubię być sama. Uwielbiam być sama" - odparła Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz kończy 75 lat. Królowa polskiej piosenki na starych zdjęciach 1 / 12 Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików. Na zdjęciu w 1969 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jan Morek

Co Maryla Rodowicz robi żeby odpocząć? "Na szczęście mam koncerty"

Do dyskusji włączył się także Piotr Cugowski, który przyznał, że sam przeżywał niedawno bardzo trudne momenty. "Ten okres niegrania był ciężki" - powiedział Piotr Cugowski wspominając czasy pandemii.

"W pandemii niestety grzebałam w Internecie i robiłam niepotrzebne zakupy. Ponieważ jestem słaba w wynajdywaniu i klikaniu, zdarzało mi się, że kliknęłam sześć takich samych sukienek i wszystkie przyszły" - wyznała rozbawiona królowa polskiej estrady.

To będą już ostatnie Przesłuchania w Ciemno czwartej edycji "The Voice Senior". Po dzisiejszych występach uczestników poznamy 6-osobowy skład drużyn Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Tomasza Szczepanika oraz Piotra Cugowskiego. Wszystkie teamy ponownie zaprezentują się na muzycznej scenie już za tydzień w etapie Nokaut.

