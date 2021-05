"The Voice Senior": Maryla Rodowicz zastąpił Andrzeja Piasecznego?

Kilka dni temu Andrzej Piaseczny przyznał, że prawdopodobnie nie wróci jako trener w nowym sezonie "The Voice Senior". Pojawiły się pierwsze informacje, kto miałby go zastąpić.

Od początku tego roku trwają spekulacje na temat tego, kto zasiądzie w składzie nowych edycji programów z serii "The Voice" w TVP - "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior".



W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzej Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michała Szpaka z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.



Piasecznym miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS.



W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Piaseczny skomentował zamieszane wokół jego udziału w "The Voice Senior".

"Jeśli mnie zatrudniają w programie muzycznym, idę i zajmuję się muzyką. Właściwie: zatrudniali. Nie sądzę, żebym pozostał w jury 'The Voice Senior'. Ludzie, którzy podejmują decyzje, są twardogłowi i nie mają takich dylematów jak ja. Dla nich wszystko jest albo czarne, albo białe i cóż, mają do tego prawo. Nie spotkały mnie ze strony TVP żadne przykrości, ale z rozmów zakulisowych wiem, że raczej nie dostanę propozycji przedłużenia umowy" - powiedział.

Na razie Telewizja Polska nie odniosła się do sytuacji, jednak pierwsze informacje pojawiły się na łamach "Super Expressu". "Stacja chce, by w fotelach jurorskich 'Seniora' zasiadły same kobiety. Iza Trojanowska i Alicja Majewska na pewno zostają" - twierdzi ich informator.



Według tych doniesień w roli trenera ma pojawić się także Maryla Rodowicz. To oznaczałoby, że z programem pożegna się nie tylko Andrzej Piaseczny, ale także Witold Paszt.