Pierwszą edycję programu "The Voice Senior" wygrały Siostry Szydłowskie ( sprawdź! , ich opiekunką była Urszula Dudziak). W lutym 2021 r. w drugiej odsłonie zwyciężyła Barbara Parzeczewska, podopieczna Andrzeja Piasecznego. Obu zwycięskich trenerów nie zobaczymy już w programie.

"The Voice Senior" - Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski nowymi trenerami

W miejsce Piasecznego i Izabeli Trojanowskiej w czerwonych fotelach zasiądą Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski ( sprawdź! ). Ten drugi był już trenerem w "The Voice of Poland" (9. edycja - 2019 r.). Dołączą oni do Alicji Majewskiej i Witolda Paszta z grupy VOX.

Prowadzącymi pozostaną Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.

"The Voice Senior" - kiedy start trzeciej edycji?

W "The Voice Senior" osoby po 60. roku życia mogą zaprezentować swój muzyczny talent na wielkiej scenie przed wielomilionową publicznością oraz trenerami programu. Uczestnicy zaprezentują się podczas Przesłuchań w Ciemno, odcinka półfinałowego oraz finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Wyniki programu zostaną ogłoszone w części live (wcześniej etapy zostały już nagrane).



Trzecia edycja zadebiutuje 1 stycznia 2022 r. o godz. 20. Kolejne odcinki będą emitowane co sobotę. Drugi sezon śledziło średnio ok. 2,2 mln widzów.