Już na początku tego roku głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzejem Piasecznym, trenerem "The Voice Senior" i ulubieńcem widzów Michałem Szpakiem z "The Voice Of Poland". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.

Żaden z nich nie krył się ze swoją niechęcią do partii rządzącej. Szpak aktywnie wspierał i wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem.

Piaseczny miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS, a także po ogłoszeniu swojego coming outu.

- Nie sądzę, żebym został zaproszony do następnej edycji "The Voice Of Poland". Co się stało, to się nie odstanie, ale nie żałuję. Wielu ludzi dziwi się, dlaczego dopiero teraz tak otwarcie zacząłem wyrażać swoje poglądy, a prawda jest taka, że wcześniej nikt o nie zapytał - mówił Piaseczny w rozmowie z Interią.

Pierwszą edycję programu wygrały Siostry Szydłowskie (ich opiekunką była Urszula Dudziak). W lutym 2021 r. w drugiej odsłonie zwyciężyła Barbara Parzeczewska, podopieczna Andrzeja Piasecznego. Obu zwycięskich trenerów nie zobaczymy już w programie.

"The Voice Senior" - Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski nowymi trenerami

W miejsce Piasecznego i Izabeli Trojanowskiej w czerwonych fotelach zasiądą Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Ten drugi był już trenerem w "The Voice of Poland" (9. edycja - 2019 r.). Dołączą oni do Alicji Majewskiej i Witolda Paszta z grupy VOX.

Właśnie ruszyły nagrania do trzeciej edycji "The Voice Senior", w której osoby po 60. roku życia mogą zaprezentować swój muzyczny talent na wielkiej scenie przed wielomilionową publicznością oraz trenerami programu. Uczestnicy zaprezentują się podczas Przesłuchań w Ciemno, odcinka półfinałowego oraz finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

Prowadzącymi pozostaną Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.