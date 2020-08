"The Voice Senior": Kto zastąpi Urszulę Dudziak?

The Voice Senior

Jak donosi "Fakt" Telewizja Polska ma dwie kandydatki do zajęcia miejsca Urszuli Dudziak w "The Voice Senior". O fotel trenerski mają walczyć Małgorzata Ostrowska i Izabela Trojanowska.

TVP szuka następczyni Urszuli Dudziak w "The Voice Senior" /Piotr Fotek / Reporter

Przypomnijmy, że Urszula Dudziak została zaproszona do bycia trenerem w 11. edycji "The Voice of Poland", gdzie oceniać będzie uczestników wraz z Michałem Szpakiem, Edytą Górniak oraz Tomsonem i Baronem.

Produkcja "The Voice Senior" rozpoczęła poszukiwania następczyni Dudziak. Jak dowiedział się "Fakt" pod uwagę brane są - Małgorzata Ostrowska oraz Izabela Trojanowska.

Każda z pań ma inną energię. Producentom ‘The Voice Senior’ zależy bardzo na piosenkarkach, które nigdy nie były jurorkami, a które jednocześnie są znane przez miliony Polaków - czytamy.

Według tabloidu reszta składu trenerskiego nie ulegnie zmianie. Uczestników oceniać będą: Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk.

"The Voice Senior" emitowany będzie po zakończeniu "The Voice of Poland" - w grudniu 2020 roku. Pierwszą edycję wygrał siostry Szydłowskie z drużyny Urszuli Dudziak.