"The Voice Senior": Kto awansował do finału? Znamy wyniki!

The Voice Senior

Spore emocje wśród internautów wywołały wyniki półfinałów programu "The Voice Senior". Co się wydarzyło?

Awans Andrzeja Pawłowskiego do finału wywołał gorące emocje wśród internautów AKPA

W programie zasady są bardzo podobne jak w "dorosłym" "The Voice of Poland": seniorzy (śpiewający uczestnicy muszą mieć ukończone 60 lat) biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. W drugiej edycji doszło do zmiany w składzie trenerów - za Dudziak i Piekarczyka pojawili się Izabela Trojanowska i Witold Paszt, wokalista grupy Vox ( posłuchaj! ).

W półfinałowym odcinku o awans rywalizowało 24 uczestników. Każdy z trenerów miał po sześciu podzielonych na trzyosobowe grupy. Z każdej z nich dalej awansowała tylko jeden uczestnik.

Tradycyjnie wybory trenerów wywołały gorące emocje wśród internautów, którzy nie szczędzili krytycznych uwag w mediach społecznościowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Pawłowski w "The Voice Senior" TVP

Najwięcej kontrowersji wzbudził awans Andrzeja Pawłowskiego z drużyny Witolda Paszta. Niektórzy widzowie zarzucili uczestnikowi, że śpiewał nieczysto, a miejsce w finale należy się Alicji Mieszało.

Wideo Andrzej Pawłowski - "Uciekaj moje serce" - Półfinał - The Voice Senior 2

Ostatecznie o nagrodę główną w przyszłą sobotę rywalizować będą: Andrzej Nosowski, Andrzej Szpak (ekipa Izabeli Trojanowskiej), Kazimierz Górecki, Raisa Misztela (team Alicji Majewskiej), Anna Tchórzewska, Barbara Parzeczewska (zespół Andrzeja Piasecznego), Ewa Olszewska i Andrzej Pawłowski (drużyna Witolda Paszta).