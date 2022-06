Krzysztof Prusik w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach. W pierwszym odcinku programu uczestnik wykonał utwór Skaldów "Dopóki jesteś" i odwrócił wszystkie fotele trenerów. Od początku był typowany na jednego z faworytów.

W "The Voice Senior" nie kazał długo czekać na decyzję, do którego eksperta chce pójść. Od początku jego myśli były skierowane w stronę wokalisty grupy Vox.

"Idąc do programu, miałem takie założenie, że jeżeli pan Witek się odwróci, pójdę do niego" - opowiedział Faktowi. Na planie programu spędził obok Witolda Paszta kilka tygodni i miał okazję choć trochę go poznać. Dla wokalisty śmierć Paszta to wielka strata.

"Miał ogromne ciepło w oczach, że człowiek się rozpływał, choć był ostry w decyzjach. Potrafił powiedzieć jasne, że coś mu się nie podoba, był konkretny, a ja kocham takich ludzi. Mówił, co jest złe, nie cukrował bez sensu" - twierdzi Prusik.

Gdy rozmawiali na planie, Paszt miał powiedzieć uczestnikowi, że marzy mu się, by śpiewać tak, jak on. Dla wokalisty te słowa znaczyły bardzo dużo. "Powiedział, że chciałby tak śpiewać jak ja. Nie odbieram jednak tego samochwalczo. Myślę, że chodziło mu o to, że on nie ma już sił tak śpiewać, był już bardzo schorowany" - wyznaje zwycięzca programu.

Udział w "The Voice Senior" spowodował, że wkrótce spełni swoje kolejne marzenie - wystąpi na festiwalu w Opolu. Występ dedykuje Pasztowi i żałuje, że nie może jeszcze raz podziękować wokaliście grupy Vox za techniczne wskazówki i sugestie dotyczące śpiewu.

"Będę się starał iść z twym imieniem na ustach. Teraz idę do Opola. Marzyłem 40 lat, by zaśpiewać na tym festiwalu" - powiedział Faktowi Krzysztof Prusik.

Wokalista ma wystąpić na scenie z legendarnym żeńskim zespołem Partita.

