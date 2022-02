W finale "The Voice Senior" zmierzyło się ośmioro uczestników. Talent show ostatecznie wygrał Krzysztof Prusik z zespołu Witolda Paszta. W drugim etapie wokalista pokonał: Andrzeja Bilińskiego, Jerzego Hermana oraz Larysę Tsoy.

Krzysztof Prusik był w programie podopiecznym Witolda Paszta. Ten jednak nie mógł pojawić się na ogłaszaniu wyników podczas transmisji na żywo.

Witold Paszt nieobecny w "The Voice Senior"

Na kilka godzin przed emisją finałowego odcinka Witold Paszt na Facebooku poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych nie pojawi się w studiu TVP.

"Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie" - napisał Paszt bez podawania dalszych szczegółów. Przypomnijmy, że wokalista grupy VOX jesienią 2020 r. zachorował na koronawirusa, a skutki choroby odczuwał jeszcze przez długi czas.

"Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji 'The Voice Senior'. Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo" - podsumował.

Witold Paszt gratuluje Krzysztofowi Prusikowi

"Krzysztof, moje wielkie gratulacje! Żałuję, że nie mogłem być z Tobą w Twojej chwili triumfu, ale wszystko przed nami. Nadrobimy! Cieszę się bardzo i trzymam kciuki za dalszy rozwój wypadków" - napisał na Instagramie Paszt, który kibicował podopiecznemu przed telewizorem.

Na Insta Stories Paszt pokazywał natomiast, jak ogląda finał programu i tam również pogratulował uczestnikowi.

"Tata daje sobie czas na odpoczynek po kilku intensywnych miesiącach pracy i na rekonwalescencję po chorobie do końca marca. Potem planuje wziąć się ostro do pracy" - powiedziała Plejadzie córka wokalisty Natalia Paszt, która jest także jego menedżerką.

"Trzymam kciuki za jego szybki powrót do zdrowia, bo to fantastyczny opiekun i człowiek. Nie udało nam się porozmawiać po finale przez telefon, bo na razie ze względu na jego zdrowie taka rozmowa nie jest możliwa. Wierzę jednak, że się spotkamy, jak wydobrzeje. Na razie nie chcę mu zawracać głowy swoją osobą" - mówi w rozmowie z "Faktem" Krzysztof Prusik.

"Czułem się trochę w studiu jak sierotka Marysia. Każdy uczestnik miał swojego jurora, a ja byłem sam. Niestety Witek choruje, więc siła wyższa" - tak podsumował finałowy odcinek.

Kim jest Krzysztof Prusik?

Zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Senior" w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach.

Podjął współpracę z filharmonią i koncertował po całej Polsce wystawiając spektakle operowe, żeby w końcu zasilić chór Teatru Wielkiego. Od zawsze jednak marzył o estradzie i śpiewaniu muzyki rozrywkowej. W 1987 roku zaczął wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. W 2005 roku, po 18 lotach wojaży, w końcu osiadł w Polsce, na warszawskim Bemowie, gdzie co niedzielę zabawia seniorów w lokalnym klubie Karuzela. Prowadzi również chór seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim.