W pierwszy dzień 2022 roku do telewizji powrócił "The Voice Senior" - po raz kolejny rozpoczęły się poszukiwania najbardziej wyjątkowego głosu w Polsce.



W nowej edycji na scenie zaprezentuje się około 40 wyjątkowych uczestników, którzy zostali wybrani spośród niemal dwóch tysięcy chętnych chcących zaprezentować swój talent na scenie. Ich muzyczne umiejętności ocenią Alicja Majewska, Witold Paszt oraz debiutujący w roli trenerów "The Voice Senior" - Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski.

"Kiedy się widzi tych wykonawców, jest żywa muzyka, to już jest sama przyjemność" - mówi Maryla Rodowicz.



"To są wspaniali ludzie i mimo metryki mają bardzo młode dusze" - dodaje Piotr Cugowski.



"Od tych ludzi bije pozytywna energia, mimo że przechodzili bardzo trudne chwile w życiu" - wyjaśnia Witold Paszt, który w obrotowych fotelach zasiadł już po raz drugi.

"W żadnej dziedzinie wiek nas nie musi ograniczać. Ten program daje możliwość, żeby coś realizować, że senior '60 plus' ma jeszcze możliwość pokazania się światu, przeżycia emocji. Do tej edycji przystępowałam z emocjami ciekawości" - wyznaje Alicja Majewska, która będzie trenerką już po raz trzeci.



Wychudzony Witold Paszt w finale "The Voice Senior 2" 1 / 5 Witold Paszt w listopadzie 2020 r. poinformował, że ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. "Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów, czasem kilka kroków to wyzwanie. Cieszę się, że udało mi się pokonać to cholerstwo, ale wiem, że przede mną teraz dłuższa chwila na powrót do formy" - zdradził wówczas 67-letni wokalista grupy VOX, który jesienią zadebiutował w roli trenera w drugiej edycji "The Voice Senior". Źródło: AKPA udostępnij

W pamięci widzów na długo pozostanie występ Wojciecha Mickunasa, który zaśpiewał nieśmiertelny hit Elvisa Presleya, "In The Ghetto". Jako pierwsza swój fotel odwróciła Alicja Majewska, która rozpoczęła prawdziwą lawinę! W jej ślady szybko podążyła Maryla Rodowicz, a zachęcony przez nią Piotr Cugowski także się odwrócił. Po chwili komplet jurorów oglądał występ twarzą w twarz z uczestnikiem.

Występ Wojciecha Mickunasa bardzo spodobał się fanom programu, którzy docenili go za szczerość wyrazu. Nagranie z jego występu obejrzało dotąd prawie 14 tysięcy osób!



Zaraz po skończeniu występu okazało się, że 74-letni wokalista przez całe życie kochał muzykę, a także... jazdę konną. Maryla Rodowicz zwróciła mu uwagę, że także uwielbia konie, o czym uczestnik wiedział - kazał nawet pozdrowić córkę Maryli, którą zna. Okazuje się, że wokalista od kilku lat zamieszczał różne covery na YouTube, m.in. piosenki Leonarda Cohena czy Krisa Kristoffersona.

Tak jak mówił uczestnik - dużo miejsca w jego życiu zajmują konie. Według Wikipedii, uczestnik jest synem znanego w okresie międzywojennym jeźdźca, zawodowego oficera artylerii konnej, szkoleniowca i teoretyka jeździectwa powojennego, Jana Mickunasa. Pasję odziedziczył po ojcu oraz dziadku, który hodował konie dla wojska. Od 1968 roku Wojciech Mickunas jest instruktorem, a od 1972 trenerem jeździectwa. Trzykrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich - w 1972 roku w Monachium (zawodnik), w 1988 roku w Seulu (trener) oraz w 1992 w Barcelonie, jako członek międzynarodowej grupy ekspertów. Wojciech Mickunas dołączył do zespołu Piotra Cugowskiego



Kto jeszcze przekonał trenerów w "The Voice Senior"? Na scenie wystąpili m.in. Jan Tiahnybok ("It's now or never" Elvisa Presleya - drużyna Alicji Majewskiej), Andrzej Wojda ("W piękny wieczór" - Piotr Cugowski), Lara Tsoy ("Kolorowe Jarmarki" Maryla Rodowicz - Piotr Cugowski), Ewa Sikocińska-Gacka ("La Vie En Rose"- Witold Paszt) i Andrzej Biliński ("Wymyśliłem ciebie" - Alicja Majewska).

Przypomnijmy, że podobnie jak w ubiegłym roku, widzowie będą mogli śledzić losy uczestników podczas czterech odcinków przesłuchań w ciemno, jednego odcinka półfinałowego oraz wielkiego finału, w którym zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

Nową edycję muzycznego show prowadzą Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski, którzy przybliżają sylwetki uczestników odwiedzając ich w domach, rozmawiając z ich bliskimi.

Poprzednie odsłony wygrały Siostry Szydłowskie (drużyna Urszuli Dudziak) oraz Barbara Parzeczewska (podopieczna Andrzeja Piasecznego).