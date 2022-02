Krzysztof Prusik w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach.

Podjął współpracę z Filharmonią i koncertował po całej Polsce wystawiając spektakle operowe, żeby w końcu, zasilić chór Teatru Wielkiego. Od zawsze jednak marzył o estradzie i śpiewaniu muzyki rozrywkowej. W 1987 roku zaczął wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. W 2005 roku, po 18 lotach wojaży, w końcu osiadł w Polsce, na warszawskim Bemowie, gdzie co niedzielę zabawia seniorów w lokalnym klubie Karuzela. Prowadzi również chór seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim.

Reklama

W programie na etapie przesłuchań w ciemno 65-letni uczestnik wykonał utwór Skaldów "Dopóki jesteś" i odwrócił wszystkie fotele trenerów.



Wideo Krzysztof Prusik - "Dopóki jesteś" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 3

Piotr Cugowski nie wierzył w to, co słyszy. "Głos z niebios"

"On śpiewa jak Skald" - mówił zaskoczony Witold Paszt. Piotr Cugowski był równie mocno zdumiony. Gdy Prusik skończył, trener wstał i zaczął krzyczeć:

"Drogi przyjacielu, takiego głosu szukam, właśnie takiego. Musisz trafić do mnie, nikomu nie dam powiedzieć ani słowa".

"Nie znam jeszcze twojego imienia, a mógłbym cię słuchać i słuchać" - przyznał Paszt. "Głos masz absolutnie z niebios. To jest dar boży" - dodał Cugowski.



Wideo Krzysztof Prusik - "Nothing Gonna Change My Love For You" - Półfinał - The Voice Senior 3

Prusik zaśpiewał chwilę później utworu "Lady In Red" Chrisa De Burgha i ponownie zachwycił Cugowskiego. "Marylko, pan być może śpiewa do ciebie, ale muszę ci go ukraść" - mówił.

"Skala jest niewiarygodna. I śpiewasz z wielką swobodą" - mówił Paszt. I to właśnie do drużyny wokalisty VOX trafił uczestnik, czym mocno zawiedziony był Piotr Cugowski.



"The Voice Senior": Trenerzy trzeciej edycji programu! 1 / 15 Witold Paszt Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

Krzysztof Prusik w finale "The Voice Senior" - co zaśpiewał?

Krzysztof Prusik i kwartet Lepiej Późno Niż Wcale doprowadzili Witolda Paszta do łez w piosence jego zespołu VOX "Zabiorę Cię Magdaleno".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łzy Witolda Paszta w "The Voice Senior" TVP

Witold Paszt wybierał pomiędzy Krzysztofem Prusikiem ("Please Forgive Me" Bryana Adamsa) a kwartetem Lepiej Późno Niż Wcale ("Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego). "Serce nie sługa, pani Marylko, proszę wybaczyć" - mówił Krzysztof Prusik, odpowiadając na flirtującą trenerkę. Witold Paszt sercem był za kwartetem ("całe życie śpiewałem w wielogłosie"), jednak postawił na solistę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Senior": Maryla Rodowicz flirtowała z uczestnikiem?! TVP

W walce o głosy telewidzów Krzysztof Prusik zaśpiewał utwór castingowy ("Dopóki jesteś" grupy Skaldowie) oraz "You Are My Destiny" Paula Anki.

Wideo Krzysztof Prusik - "You Are My Destiny" - Finał - The Voice Senior 3

Witold Paszt chory. Co się stało?

Na kilka godzin przed emisją finałowego odcinka Witold Paszt na Facebooku poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych nie pojawi się w studiu TVP.

"Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie" - napisał Paszt bez podawania dalszych szczegółów. Przypomnijmy, że wokalista grupy VOX jesienią 2020 r. zachorował na koronawirusa.



"The Voice Senior 3" - ogłoszenie wyników 1 / 9 Statuetka "The Voice Senior" Źródło: AKPA udostępnij

"Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji 'The Voice Senior'. Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo" - podsumował.

"The Voice Senior" - wyniki. Kto wygrał?

W studiu pojawili się Maryla Rodowicz i Larysa Tsoy, Alicja Majewska i Andrzej Biliński, Piotr Cugowski i Jerzy Herman oraz Krzysztof Prusik. Przed ogłoszeniem wyników trenerzy zaczęli zapraszać swoich podopiecznych na wspólne występy. Po zapowiedzi nowego sezonu "The Voice Kids" (premiera 26 lutego) w studiu pojawił się prezes TVP Jacek Kurski. "Wszystko mi się tu podoba - i bohaterowie, i jurorzy, i repertuar, piękna produkcja z prowadzącymi. Dziękuję też naszym wspaniałym widzom" - powiedział.

Marta Manowska i Rafał Brzozowski ogłosili, że decyzją widzów zwycięzcą trzeciej edycji został Krzysztof Prusik! Po ogłoszeniu wyników na scenie zaśpiewał "Dopóki jesteś" Skaldów, dedykując swoje zwycięstwo nieobecnemu Witoldowi Pasztowi.