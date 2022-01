W ostatnim odcinku "The Voice Senior" zaprezentowało się kilku niezwykle utalentowanych uczestników. Jednym z nich był Jerzy Herman, który trafił do drużyny Piotra Cugowskiego.

The Voice Senior: kim jest Jerzy Herman?

Jerzy Herman, czyli 69-latek z Jaworzna może pochwalić się naprawdę niespotykaną barwą głosu. Z muzyką jest związany od zawsze, ale jedynie jako jej miłośnik. Jak sam mówi "dźwięki go karmią". Uczestnik skończył liceum i studia techniczne i mimo ogromnego serca do muzyki, nigdy nie miał muzycznego wykształcenia.



"Gdziekolwiek się poruszam, ja cały czas śpiewam. Jest nas dwóch we mnie. Jeden - inżynier i drugi, muzyk" - wyznał przed występem. Stworzył zespół Wahadło, w którym krótko działał. Później przez lata występował w coverbandzie grupy The Doors, Prom, gdzie wcielał się w Jima Morrisona.

Na scenie wykonał piosenkę "For Once In My Life" z repertuaru Michela Buble. Jurorom od razu spodobała się dość niespotykana barwa głosu. Pierwszym, który przycisnął przycisk, był Piotr Cugowski. Zaraz po nim dołączyli Alicja Majewska oraz Maryla Rodowicz. Witold Paszt najdłużej się opierał, ale w końcu także wcisnął przycisk.



Uczestnik przyznał, że jest naturszczykiem, a zawodowo z muzyką nie ma nic wspólnego. Po wielu pochwałach, jakie usłyszał od jurorów i namowach Paszta, zdecydował się na zaśpiewanie jeszcze jednej piosenki. Do niej musiał się... rozebrać! "Marynara, spodnie w dół!" - powiedziała Rodowicz.



W nieco luźniejszej stylizacji uczestnik zaśpiewał "Pomaluj moje sny" z repertuaru Tadeusza Nalepy. Na scenie dołączył do niego Piotr Cugowski, który wkrótce przywitał go w swojej drużynie. "Ile energii może siedzieć w jednym człowieku!" - mówiła Marta Manowska. "Ja cię biorę w spodniach, bez spodni - w koszuli, bez koszuli" - zapraszała go Maryla Rodowicz.

W końcu Jerzy Herman zdecydował, że dołączy do drużyny Piotra Cugowskiego.