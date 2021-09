"The Voice Senior": Izabela Trojanowska nie pojawi się w programie. Zdradziła powód

W maju na łamach "Super Expressu" pojawiły się doniesienia, że w najnowszej edycji "The Voice Senior" w roli trenerów sprawdzą się same kobiety.



"Stacja chce, by w fotelach jurorskich 'Seniora' zasiadły same kobiety. Iza Trojanowska i Alicja Majewska na pewno zostają" - twierdził ich informator. To oznaczałoby, że z programem pożegna się nie tylko Andrzej Piaseczny, ale także Witold Paszt.



Ostatecznie jednak w miejsce Piasecznego i Izabeli Trojanowskiej w czerwonych fotelach zasiądą Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Ten drugi był już trenerem w "The Voice of Poland" (9. edycja - 2019 r.). Dołączą oni do Majewskiej i Paszta.

Izabela Trojanowska w rozmowie z "Telemagazynem" wyjaśniła, dlaczego w tym sezonie nie pojawi się na planie programu. "Nic się nie wydarzyło, nie zaproponowano mi, aczkolwiek jestem wdzięczna, że zaproponowano mi rok temu, bo to było cudowne doświadczenie" - stwierdziła.



Zdradziła również, że cały czas utrzymuje kontakt ze swoimi podopiecznymi z drugiej edycji "The Voice Senior". "No pewnie, że tak. Ma coś do powiedzenia po tylu latach pracy" - odpowiedziała, spytana o to, czy Maryla Rodowicz poradzi sobie w roli trenerki.