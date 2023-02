Za nami etap nokautu w "The Voice Senior " - w drużynie Piotra Cugowskiego zaprezentowali się James Brierley, Zenon Śliżewski, Adam Anusiewicz, Marian Tarnowski, Waldemar Woźniak i Bożena Barchan. Każdy z trenerów do kolejnego etapu mógł zabrać czterech spośród sześciu podopiecznych. Już przed emisją nagranego jesienią 2022 r. odcinka wiadomo było, że dalej nie zobaczymy Adama Anusiewicza - 61-latek zmarł w październiku na raka trzustki.



Bożena Barchan zaśpiewała utwór Krystyny Prońko "Małe tęsknoty", jednak Piotr Cugowski zdecydował, że wokalistka pożegna się z show.

"Mimo że ta osoba jest rodzynkiem w całej grupie, to muszę podziękować Bożenie. Dziękuję ci za ogrom serca, za to znów się spotkaliśmy, powodzenia, masz wspaniałą energię, wspaniałą duszę, życzę ci wszystkiego dobrego" - mówił już po decyzji.

"Taka natura programu. Są etapy, gdzie wszyscy nie mogą wziąć udziału i jak to w życiu bywa, to jest bardzo często dyspozycja dnia. Bożenka miała trochę więcej tremy, tylko tym się kierowałem, mam nadzieję, że mi wybaczy" - dodał.



"Dziękuję wszystkim tym, którzy kibicowali i towarzyszyli mi podczas przygody w 'The Voice Senior'. Szczególnie za wiele pozytywnych komentarzy po ostatnim odcinku. Ocena publiczności - osłodziła mi ten smutny moment" - napisała Bożena Barchan na Facebooku.

Fani i widzowie na oficjalnym profilu programu wskazywali ją jako osobę, którą Piotr Cugowski powinien wziąć do dalszego etapu kosztem Zenona Śliżewskiego. Nie brak też apeli, żeby przywrócić uczestniczkę do "The Voice Senior".

"Jestem w szoku! Myślałam, że pan Cugowski, który ma świetny słuch i głos, potrafi dokonać właściwych ocen. Nie wiem, czym się ten juror kierował pozbywając się ze swojej drużyny Bożeny Barchan", "Beznadziejne rozpoczęcie! Nie mogę pogodzić się z tym, że nie usłyszymy już Pani Bożeny Barchan. Moim zdaniem, została bardzo (!) skrzywdzona. BARDZO", "Nie powinien zrezygnować z Pani Bożeny, była dobra. Na pewno lepsza od tych facetów na początku", "A gdzie Bożena Barchan...? Jak Pan mógł Panie Piotrze! To chyba nie był merytoryczny wybór...?", "Słabo. Kobietka była super u Cugowskiego. Jestem zaskoczona werdyktem" - to kilka wybranych komentarzy zawiedzionych widzów.