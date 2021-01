"The Voice Senior": babcia gwiazdora TVN w programie! Kim jest Czesława Szymaniak?

The Voice Senior

Jedną z uczestniczek przesłuchań programu "The Voice Senior" była Czesława Szymaniak. Widzowie szybko odkryli, czyją jest babcią.

Czeslawa Szymaniak na scenie "The Voice Senior" /TVP / Agencja FORUM

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są lokalne wersje. W ramach tego projektu występują utalentowani wokalnie uczestnicy, ale warunkiem wzięcia udziału w programie jest ukończenie 60. roku życia. Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy.



Podczas przesłuchań do tegorocznej edycji w jednym z odcinków można było zobaczyć na scenie Czesławę Szymaniak. Jak się okazało, kobieta jest babcią Adriana znanego z programu TVN - "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Jej występ w show już wcześniej zapowiadała żona wnuczka, Anita. "Chcę pokazać Wam prawdziwą kobietę - inspirację. Może pamiętacie wzruszający moment naszego wesela, kiedy Babcia Adriana wystąpiła, śpiewając piękny utwór o miłości? Bez wątpienia już wtedy pokazała swój talent, ale nie to jest w tym najważniejsze. Babcia mając ponad 80 lat jest niesamowicie pozytywną i pełną energii osobą" - napisała na Instagramie.



"Mimo wielu problemów zdrowotnych, w jej życiu najważniejsza jest pasja - która daje jej energię - a jest nią muzyka i śpiew. Często, zwłaszcza w letnich miesiącach ciężko babcię zastać w domu, bo ma mnóstwo przyjaciół, prób i innych ważnych zajęć - nie ma czasu na narzekanie" - opowiadała.

Okazało się również, że to właśnie wnuk zgłosił panią Czesławę do programu. Na scenie wykonała utwór "Ej, przeleciał ptaszek". Żaden z trenerów się nie odwrócił, jednak później przyznali, że byli onieśmieleni wyborem repertuaru.



"Przyjście do tego programu jest przejawem wielkiej odwagi. (...) Proszę przyjść do nas za rok, raz jeszcze, postaramy się być bardziej otwarci i przygotowani" - skomentował Andrzej Piaseczny.



Ku zaskoczeniu trenerów kobieta przyznała także, że jest wielką fanką sportu. "Taką moją prawdziwą pasją to jest piłka nożna, siatkówka. Jestem fanką Barcelony. Lubię oglądać też boks" - wyznała.