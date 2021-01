"The Voice Senior": Anna Tchórzewska ujawnia kulisy!

Jedną z najpopularniejszych uczestniczek drugiej edycji "The Voice Senior" jest Anna Tchórzewska, która zaśpiewała przebój "Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma". Wokalistka ze Skarżyska-Kamiennej wcześniej pojawiła się w "Mam talent".

Za nami pierwsze odcinki castingowe drugiej edycji "The Voice Senior". W programie zasady są bardzo podobne jak w "dorosłym" "The Voice of Poland": seniorzy (śpiewający uczestnicy muszą mieć ukończone 60 lat) biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. W drugiej edycji doszło do zmiany w składzie trenerów - za Dudziak i Piekarczyka pojawili się Izabela Trojanowska i Witold Paszt, wokalista grupy Vox ( posłuchaj! ).

Po jednym z występów Andrzej Piaseczny nie krył, że przejście na mówienie sobie po imieniu z osobami dwa razy starszymi od niego go krępuje. Uczestnicy jednak często prosili o to, by zwracać się do nich mniej oficjalnie. Wówczas Piaseczny zaproponował, że do jednej z pań chętnie zwracał się będzie pierwszym imieniem, które brzmi Edwarda. "Może być nawet Dziunia!" - odpowiedziała Anna Tchórzewska, która dołączyła do jego drużyny.

Występ Anny Tchórzewskiej na oficjalnym kanale "The Voice Senior" jest jednym z najpopularniejszych - ma już ponad 100 tysięcy odsłon.

Uczestniczka prowadzi dwa zespoły senioralne - Perły z lamusa w Skarżysku-Kamiennej i Fantazja w Szydłowcu.

Z tym pierwszym jesienią 2019 r. zrobiła furorę w "Mam talent". "Poczułam się przy was tak stara... Daliście mi piękną nadzieję, że warto żyć" - komentowała wówczas zachwycona jurorka Agnieszka Chylińska.

Ostatecznie zespół nie znalazł się w gronie 40 półfinalistów, żegnając się z programem TVN.

Na udział pani Anny w "The Voice Senior" nalegali jej znajomi. Okazało się, że z powodu umowy z "Mam talent" uczestniczka przez rok nie mogła brać udziału w drugim podobnym show.

"Przeczekałam więc ten czas. Poczekałam do maja ub. roku i zgłosiłam się do 'The Voice Senior'. I tam jestem. Ludzie się cieszą. Ja też i jest fajnie" - ujawnia w "Fakcie".

W show TVP2 Anna Tchórzewska chciała trafić do drużyny Andrzeja Piasecznego i tak właśnie się stało.

"Nie zawiodłam się, że pan Andrzej jest człowiekiem normalnym. Nie gwiazdorzy. Jest mądry, inteligentny i taki po prostu normalny człowiek. Jest świetnym trenerem, naprawdę" - podkreśla uczestniczka.