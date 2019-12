"The Voice Senior": Andrzej Zagdański wyznał miłość Urszuli Dudziak

"The Voice Senior" to nie tylko show muzyczny. Uczestnicy, jury i widzowie doceniają program również za ogromny ładunek emocji.

W drugim odcinku "The Voice Senior" jeden z uczestników, Andrzej Zagdański, wyznał miłość jurorce, Urszuli Dudziak.

Uczestnik wybrał nietypowy repertuar. Na pierwszy utwór wybrał "Żółte kalendarze" Piotra Szczepanika. Drugą piosenką było "O słońce moje", którą Zagdański zadedykował Urszuli Dudziak.

Podczas drugiego występu uczestnik założył ciemne okulary i wyjął z kieszeni różę. Śpiewając słowa "Kocham cię...", uklęknął przed Urszulą i wręczył jej kwiat.

Andrzej Zagdański ma 65 lat, z zawodu jest śpiewakiem operowym. Karierę rozpoczął w 1975 roku w zespole "Mazowsze". Później 25 lat związany był z Operą Narodową.

Podczas występu Zagdańskiego odwrócili się wszyscy jurorzy. Ostatecznie trafił do drużyny Urszuli Dudziak.



W "The Voice Senior" pojawiają się muzykalne osoby po 60. roku życia. Uczestnicy walczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych oraz wycieczkę marzeń o wartości 30 tysięcy złotych. Ich występy oceniają legendy polskiej muzyki - Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny.

Podczas pierwszych dwóch odcinków na scenie zobaczyliśmy m.in.: emerytowanego górnika, taksówkarza z ponad 30-letnim stażem czy byłą pracownicę laboratorium. Wszystkich łączy miłość do muzyki i fakt, że dopiero niedawno znaleźli w sobie odwagę, aby muzyka zajęła pierwsze miejsce w życiu.

