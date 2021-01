"The Voice Senior": Andrzej Pawłowski na scenie. Bywalec TVP wcześniej podbił serca widzów "The Voice of Poland"

W najbliższym odcinku "The Voice of Senior" wystąpi Andrzej Pawłowski. Uczestnik show to stały bywalec programów TVP.

Andrzej Pawłowski na scenie "The Voice Senior" /TVP / Agencja FORUM

Szersza publiczność poznała Andrzeja Pawłowskiego w 10. edycji "The Voice of Poland", choć nie był uczestnikiem programu. Jak do tego doszło?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trenerzy "The Voice Senior" o kultowej stylizacji Izabeli Trojanowskiej TVP

Reklama

Pod koniec ostatniego odcinka przesłuchań w ciemno trenerzy na widowni szukali chętnego, który będzie w stanie dla nich zaśpiewać i ich nieco rozruszać.

Szybko znalazł się ochotnik, który zaśpiewał piosenkę "Nie płacz, kiedy odjadę" ( sprawdź! ). Wykonanie oczarowało trenerów i publiczność zgromadzoną w studiu. Na końcu Baron krzyknął do mężczyzny z publiczności, aby zgłosił się do programu "The Voice Senior". Następnie na ekranie zobaczyliśmy spot promocyjny wszystkich formatów "The Voice" emitowanych w Telewizji Polskiej.

Część komentujących nie miała wówczas wątpliwości - to była ustawka.

Teraz okazało się, że Andrzej Pawłowski pojawi się w najbliższym odcinku trwającej drugiej edycji "The Voice Senior". Nagranie z fragmentem jego występu w piosence "Z taborem przez świat" pojawiło się w mediach społecznościowych programu.



Finał "The Voice Senior" 1 / 15 Siostry Szydłowskie Źródło: AKPA udostępnij

Uczestnik (wokalista cygańskiego zespołu Rat Romano od 1997 roku) jest częstym bywalcem TVP. Można zobaczyć jego zdjęcia z wielu formatów telewizyjnych - poza "The Voice of Poland" także m.in. "Familiady", "Następny proszę" czy "Big Music Quiz".

Andrzej Pawłowski był też uczestnikiem talent show TVP "Bitwa na głosy". Wystąpił w drużynie, którą kierował Robert Gawliński z Wilków.



"Mieszkałem kiedyś z Robertem Gawlińskim na ulicy Grochowskiej. Szaleliśmy z gitarami, śpiewaliśmy sobie, jeździliśmy po różnych klubach i domach kultury" - opowiadał w programie Pawłowski.