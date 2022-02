W sobotę dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Witolda Paszta. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych. Miał 68 lat. Internet zalał się wspomnieniami o zmarłym wokaliście grupy VOX. Żegnają go jego fani, a także przyjaciele.

Witold Paszt (1953-2022) 1 / 12 "Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa" - taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych na profilu grupy VOX. Źródło: AKPA udostępnij

Jedną z osób, która pożegnała wokalistę jest Alicja Majewska, która towarzyszyła mu na jurorskim fotelu w "The Voice Senior" przez dwie edycje. "Wierzymy w to, że uśmiecha się do nas z góry, trzymając za rękę ukochaną żonę, Martę" - napisała wykonawczyni przeboju "Jeszcze się tam żagiel bieli".



Wokalista zasłynął występami w kwartecie VOX. Całe życie związany był z rodzinnym Zamościem, gdzie ukończył szkołę muzyczną. Karierę rozpoczął w 1977 roku w zespole Victoria Singers, a niedługo później założył zespół Vox, z którym podbił polską scenę. Na scenie towarzyszyli mu kuzyn Jerzy Słota, Ryszard Rynkowski oraz zmarły niedawno Andrzej Kozioł. Grupa Vox wylansowała wiele przebojów, m.in. najsłynniejszy "Bananowy song" (sprawdź!), który został uhonorowany nagrodą publiczności na sopockim Festiwalu w 1980 roku.

Wideo Vox - Bananowy song - pelna! 4 minuty!

W 2001 wydał swój pierwszy album solowy, "Jak słońce" na którym wsparli go m.in. Seweryn Krajewski czy Robert Chojnacki. Dużej popularności przysporzyła mu niedawna obecność w telewizjnym show "The Voice Senior", gdzie oceniał występy wokalne uczestników.