"The Voice Senior" to program emitowany w TVP od grudnia 2019 roku. Udział w nim biorą osoby, które ukończyły 60. rok życia. Jego celem jest aktywizacja seniorów, ale także znalezienie najlepiej śpiewającego seniora/seniorki w Polsce.

Dotąd w show triumfowali: Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń oraz Krystyna Szydłowska (pod okiem Urszuli Dudziak), Barbara Parzeczewska (pod okiem Andrzeja Piasecznego) oraz Krzysztof Prusik (pod okiem Witolda Paszta).

W trzecim sezonie programu uczestników oceniali Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Witold Paszt i Piotr Cugowski. Jak co sezon, show czekają zmiany. Według Pudelka do programu powróci na pewno największa gwiazda - Maryla Rodowicz.

Wokalistka może liczyć na naprawdę gwiazdorską stawkę za jeden odcinek - mowa o 15 tysiącach złotych! "Nikt z pozostałych jurorów nie może liczyć na taką gażę. Wszyscy w TVP zdają sobie sprawę, że Maryla jest wielką gwiazdą i bardzo im zależy na jej udziale w programach stacji. W końcu Rodowicz to ikona" - opowiadał informator portalu.

"The Voice Senior": Alicja Majewska ponownie jurorką

Zapytaliśmy Alicji Majewskiej o to, jak czuje się jako jurorka "The Voice Senior", a także czy planuje powrót na plan programu. Choć pojawiały się plotki, że Alicja Węgorzewska zastąpi ją na stołku jurorskim, to wygląda na to, że legendarna wokalistka ma całkiem inne plany. Zapowiada, że znów będzie oceniać występy seniorów.

"Pojawię się [w programie]. Miałam wątpliwości przed wzięciem udziału w ogóle, bo w tych talent-show różnych jurorzy mnie drażnią. Jak poszłam na rozmowę do producentów, to zapytałam, czy moim obowiązkiem jest cały czas być w euforii, pełną zachwytu i powiedzieli, że nie" - mówi Alicja Majewska w rozmowie z Interią.

Dlaczego mimo to zdecydowała się zostać jurorką w "The Voice Senior"? Gwiazda sądzi, że w programie mogą zaistnieć prawdziwe, skrywane latami talenty.

"Miałam jakieś opory, a to był ten pierwszy skład jurorów: Ula Dudziak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. I jak już tak się w tym gronie dobrze poczułam, to zmieniono skład. Słyszę bardzo dobre opinie o programie i sama też go tak oceniam, bo on się różni od tych wszystkich talent-show, bo biorą w nim udział ludzie z wieloletnim stażem, jakimś życiorysem ciekawym, innymi emocjami niż u młodych. Także w tym programie jest coś ważnego dla tego grona ludzi 60+. A jakie talenty tam są!" - mówi wykonawczyni przeboju "Odkryjemy miłość nieznaną".

Co jeszcze Alicja Majewska opowiedziała o pracy na planie programu? Dowiesz się z naszego wideo poniżej!

Alicja Majewska o Witoldzie Paszcie. "Był bardzo dzielny do samego końca"

Niezwykle smutnym wydarzeniem była nagła śmierć Witolda Paszta w lutym tego roku. Wokalista grupy Vox był dobrym duchem programu "The Voice Senior".

Alicja Majewska wyznała nam, że piosenkarz nie narzekał na swój stan, choć wszyscy wiedzieli o jego chorobie. Sądzi też, że dla pamięci muzyka dobrze się stało, że znalazł swoje miejsce jako juror - dzięki temu Polska poznała go z nieco innej - otwartej, empatycznej i serdecznej strony.

"Widzieliśmy, że Witek się zmaga. On nie mówił o tym, ale widzieliśmy. Był bardzo dzielny do samego końca. To też chyba ta świadomość konieczności, że trzeba stanąć na wysokości zadania... Był osobą niezwykle pozytywną, jeśli chodzi o rolę trenera. Był autentycznie empatyczny, życzliwy, serdeczny" - wspomina wokalistka.