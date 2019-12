Specjalny odcinek "The Voice Senior" w Boże Narodzenie. Kto wystąpi?

The Voice Senior

Z okazji świąt Telewizja Polska przygotowała dla widzów niespodziankę. TVP2 wyemituje specjalny odcinek, w którym ponownie zobaczymy wszystkich półfinalistów hitowego show.

Trenerzy "The Voice Senior": Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska, Urszula Dudziak i Marek Piekarczyk AKPA

W ostatnim półfinale "The Voice Senior" pożegnaliśmy kilku uczestników. Jednak to nie koniec spotkań z muzykalnymi seniorami, którzy podbili serca Polaków.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia widzowie będą mogli obejrzeć odcinek specjalny, który jest prezentem dla fanów programu. Prowadzący Marta Manowska i Tomasz Kammel wspólnie ze wszystkimi półfinalistami będą rozmawiać o świętach.



Nie zabraknie opowieści o tradycjach, wspomnień z dawnych lat oraz, oczywiście, muzyki. Widzowie ponownie usłyszą utwory związane ze świętami i okresem zimowym, które uczestnicy zaprezentowali w ostatnim odcinku na scenie muzycznego show.

Odcinek specjalny zostanie wyemitowany w środę (25 grudnia) o godzinie 16:15 na antenie TVP2. Trzy dni później, w sobotę (28 grudnia) obejrzymy wielki finał pierwszej polskiej edycji "The Voice Senior".



Uczestnicy będą walczyć o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych oraz wycieczkę marzeń o wartości 30 tysięcy złotych.

Wideo James Brierley - "Wonderful Tonight" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 1

W "The Voice Senior" biorą udział wokaliści po 60. roku życia. Skład trenerski tworzą Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk.

Poza Majewską każdy z nich ma już doświadczenie w roli telewizyjnego jurora - Piaseczny i Piekarczyk występowali w "The Voice of Poland", z kolei Dudziak w 2011 r. w pierwszej edycji "Bitwy na głosy" doprowadziła swoją drużynę z Zielonej Góry do drugiego miejsca.